Protesto interdita avenida na Serra

Os moradores de Balneário de Carapebus, na Serra, pedem socorro. Em protesto, na manhã desta segunda-feira (26), populares fecharam a Avenida Meridional, na entrada do Bairro Cidade Continental  Setor Oceania.

Desde a madrugada, a pista está interditada com pneus em chamas, e os manifestantes pedem por melhorias em diversos setores na região. Uma opção para quem precisa fazer o percurso de Manguinhos a Novo Horizonte é pegar a ES 010.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra informou que está trabalhando e melhorando os serviços oferecidos aos moradores do bairro. Atualmente, estão sendo pavimentadas 14 ruas. A prefeitura está cobrando firmemente da Cesan para que as obras de de esgoto iniciadas pela Cesan sejam logo finalizadas.

A prefeitura ainda ressaltou que uma equipe da Guarda Municipal já está no local para liberar a via.

CESAN

A Cesan informa que "a obra está em andamento e finaliza nesse semestre. A Companhia esclarece que fez duas elevatórias provisórias e envia o esgoto coletado para a Estação de Tratamento de Manguinhos. Informa ainda que está dando total apoio ao bairro e solicita que os moradores não liguem na rede enquanto a obra não termina."