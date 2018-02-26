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Melhorias

Protesto interdita avenida na Serra

Desde a madrugada, a pista está interditada com pneus em chamas, e os manifestantes pedem por melhorias em diversos setores na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 11:20

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 11:20

Os moradores de Balneário de Carapebus, na Serra, pedem socorro. Em protesto, na manhã desta segunda-feira (26), populares fecharam a Avenida Meridional, na entrada do Bairro Cidade Continental  Setor Oceania.
Desde a madrugada, a pista está interditada com pneus em chamas, e os manifestantes pedem por melhorias em diversos setores na região. Uma opção para quem precisa fazer o percurso de Manguinhos a Novo Horizonte é pegar a ES 010.
PREFEITURA DA SERRA
A Prefeitura da Serra informou que está trabalhando e melhorando os serviços oferecidos aos moradores do bairro. Atualmente, estão sendo pavimentadas 14 ruas. A prefeitura está cobrando firmemente da Cesan para que as obras de de esgoto iniciadas pela Cesan sejam logo finalizadas.
A prefeitura ainda ressaltou que uma equipe da Guarda Municipal já está no local para liberar a via.
CESAN
A Cesan informa que "a obra está em andamento e finaliza nesse semestre. A Companhia esclarece que fez duas elevatórias provisórias e envia o esgoto coletado para a Estação de Tratamento de Manguinhos. Informa ainda que está dando total apoio ao bairro e solicita que os moradores não liguem na rede enquanto a obra não termina."
 

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