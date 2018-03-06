Protesto interdita avenida em Vila Velha

Manifestantes atearam fogo em pneus para interditar a avenida Crédito: Internauta

a morte da menina Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, atropelada no local. O motorista fugiu sem prestar socorro. O trânsito ficou complicado no final da tarde desta segunda-feira (05) na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na altura do Posto Sete. Manifestantes fecharam a pista e atearam fogo em pneus. Segundo internautas, o motivo do protesto seria, de 4 anos, atropelada no local. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Rebeca estava com a mãe, Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, e dois irmãos na hora do acidente que aconteceu no dia 24 de fevereiro. Segundo testemunhas, o motorista do Fiat Premio que atingiu a família abandonou o carro e fugiu sem prestar socorro. A menina chegou a ser internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Infantil de Vitória. Ela sofreu várias escoriações na cabeça. Danielly e os outros dois filhos não precisaram ficar internados.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram na Avenida Carlos Lindenberg para atender a ocorrência. Internautas relataram trânsito lento na região. Por volta de 21 horas, a pista foi completamente liberada.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para liberar a pista Crédito: Rodrigo Maia/TV Gazeta

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O CASO

Um motorista atropelou uma mãe e seus três filhos na noite de 24 de fevereiro, na avenida Carlos Lindenberg, em Aribiri, em Vila Velha. Segundo testemunhas, o condutor do Fiat Premio abandonou o carro no local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

A dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30, estava com as filhas Rebeca e Raíssa Menezes Santana, de 4 e 2 anos, em um carrinho de bebê. Ao seu lado estava Davi Menezes Santana, 6.

Um motorista que presenciou o acidente contou que eles já estavam terminando de atravessar, a cerca de um metro da calçada, quando o sinal abriu. Os motoristas esperaram, mas um deles passou com velocidade e acertou a todos, contou o marido de Danielly e pai das crianças, Raylan Rodrigo Santanna, de 29 anos.

Após o atropelamento, testemunhas contaram que o condutor do carro estava cambaleando e aparentemente embriagado. Ele largou a chave na ignição e fugiu sem prestar socorro às vítimas.