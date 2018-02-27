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Carlos Lindenberg

Protesto interdita avenida em Vila Velha

Ato é realizado por amigos e familiares de vítimas de atropelamento ocorrido no último sábado (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 21:49

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 21:49

Amigos e familiares protestam pelo atropelamento Crédito: Simone Silva
Amigos e familiares da mãe e três filhos que foram atropelados no último sábado (24), na Avenida Carlos Lindenberg, em Aribiri, Vila Velha, protestaram na noite desta segunda-feira (26). Eles atearam fogo em pneus e colchões e bloquearam os dois sentidos da avenida.
Segundo a Guarda Municipal, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. Até as 19 horas o trânsito seguia congestionado nos dois sentidos da via e teve que ser desviado para o bairro Glória. Às 19h45 o protesto acabou e as pistas foram liberadas.
VÍDEO
Uma das câmeras de videomonitoramento de Vila Velha flagrou o momento em que a dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30 anos, é atropelada junto dos três filhos na avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Aribiri, em Vila Velha.
 
Segundo testemunhas, o condutor do Fiat que atingiu a família apresentava sinais de embriaguez. Ele abandonou o carro no local do acidente sem prestar socorro às vítimas.
Duas das três crianças, uma menina de dois anos e um menino de seis, foram socorridos pelo Samu para o Himaba e tiveram alta neste domingo (25). Já a menina Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, continua internada em estado grave na UTI do Hospital Infantil de Vitória. A mãe das crianças foi atendida no Hospital São Lucas, em Vitória, e também já teve alta.

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