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BR 101

Protesto interdita a Rodovia do Contorno em Cariacica

Vias foras liberadas às 17h; mesmo após a desobstrução das pistas, trânsito permaneceu lento na região até às 18h45

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 19:11
Protesto de moradores interdita o quilômetro 290 da Rodovia do Contorno, em Cariacica. Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
Um grupo de moradores do bairro Flexal II, em Cariacica, interditou os dois sentidos do quilômetro 290, da Rodovia do Contorno, BR 101, na tarde desta quarta-feira (8). Manifestantes colocaram fogo em galhos e pneus. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, o protesto começou por volta das 15h30 e as causas são desconhecidas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e, às 17h, a via foi liberada.
Às 16h20, a fila de veículos chegava a dois quilômetros no sentido sul e um quilômetro no sentido norte, de acordo com a PRF. Mesmo após a liberação das pistas, o trânsito permaneceu lento na região até às 18h45.
VEJA VÍDEO
> Avenida Rio Branco: obras alteram trânsito na região
 
 

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