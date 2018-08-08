Protesto interdita a Rodovia do Contorno em Cariacica

Um grupo de moradores do bairro Flexal II, em Cariacica, interditou os dois sentidos do quilômetro 290, da Rodovia do Contorno, BR 101, na tarde desta quarta-feira (8). Manifestantes colocaram fogo em galhos e pneus. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, o protesto começou por volta das 15h30 e as causas são desconhecidas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e, às 17h, a via foi liberada.
Às 16h20, a fila de veículos chegava a dois quilômetros no sentido sul e um quilômetro no sentido norte, de acordo com a PRF. Mesmo após a liberação das pistas, o trânsito permaneceu lento na região até às 18h45.
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