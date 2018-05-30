Protesto em apoio a caminhoneiros fecha Rodovia do Contorno

Rodovia do Contorno é interditada por moradores Crédito: Divulgação/Internauta

Um protesto realizado por populares em apoio aos caminhoneiros foi registrado na Rodovia do Contorno, no trecho que fica próximo ao bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na noite desta terça-feira (29).

De acordo com a Eco101, empresa que administra a via bloqueada, cerca de 40 de pessoas vestidas com roupas e acessórios que remetem à bandeira do Brasil se reuniram no local com apitos e gritando palavras de ordem. Os manifestantes bloquearam os dois sentidos da rodovia até por volta das 21 horas utilizando pedaços de madeiras, pneus, galhos de árvores e outros objetos.

"Estamos apoiando os caminhoneiros e lutando pelos nossos direitos. O Governo diz que vai baixar o preço do diesel, mas os caminhoneiros estão lutando para baixar os outros combustíveis também. O povo também será beneficiado. Agora vamos entrar junto com eles nessa luta", disse uma moradora da região participante do protesto, que pediu para não ser identificada.