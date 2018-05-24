Protesto dos caminhoneiros: coleta de lixo é suspensa em cidades do ES

Atualizada dia 24 de maio, às 18h55.
A coleta de lixo nas cidades de Anchieta, Iconha, Domingos Martins e Guarapari foi suspensa na noite desta quarta-feira (23), devido às manifestações dos caminhoneiros, que acontece desde a última segunda-feira (21). Algumas vias do Espírito Santo estão bloqueadas para a passagem de caminhões, que impossibilita o transporte do lixo.
A coleta de lixo nas cidades de Anchieta, Iconha, Domingos Martins e Guarapari foi suspensa na noite desta quarta-feira (23), devido às manifestações dos caminhoneiros, que acontece desde a última segunda-feira (21). Algumas vias do Espírito Santo estão bloqueadas para a passagem de caminhões, que impossibilita o transporte do lixo.
Em comunicado, a Prefeitura de Anchieta disse que o recolhimento está suspenso a partir de quinta-feira (24), podendo se estender ou não. Em Iconha, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos suspendeu a coleta até a conclusão da greve dos caminhoneiros. Já em Domingos Martins, a prefeitura determinou a suspensão a partir desta quinta-feira (24).
A Prefeitura de Guarapari, através da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg), informou que em decorrência da paralisação nacional dos caminhoneiros, os serviços de recolhimento de lixo domiciliar e hospitalar estão temporariamente suspensos a partir desta quinta-feira (24).
A Prefeitura de Guarapari, através da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg), informou que em decorrência da paralisação nacional dos caminhoneiros, os serviços de recolhimento de lixo domiciliar e hospitalar estão temporariamente suspensos a partir desta quinta-feira (24).
Além disso, a Prefeitura de Guarapari comunica que, por causa da falta de combustível, já registrada em alguns postos da cidade, somente os serviços de ambulância e transporte escolar estão funcionando normalmente. Outros serviços que dependem de utilização de veículos do município estão suspensos até o restabelecimento do abastecimento na cidade.