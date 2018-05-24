Protesto dos caminhoneiros: coleta de lixo é suspensa em cidades do ES

Atualizada dia 24 de maio, às 18h55.A coleta de lixo nas cidades de Anchieta, Iconha, Domingos Martins e Guarapari foi suspensa na noite desta quarta-feira (23), devido às, que acontece desde a última segunda-feira (21). Algumas vias do Espírito Santo estão bloqueadas para a passagem de caminhões, que impossibilita o transporte do lixo.

Em comunicado, a Prefeitura de Anchieta disse que o recolhimento está suspenso a partir de quinta-feira (24), podendo se estender ou não. Em Iconha, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos suspendeu a coleta até a conclusão da greve dos caminhoneiros. Já em Domingos Martins, a prefeitura determinou a suspensão a partir desta quinta-feira (24).



A Prefeitura de Guarapari, através da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg), informou que em decorrência da paralisação nacional dos caminhoneiros, os serviços de recolhimento de lixo domiciliar e hospitalar estão temporariamente suspensos a partir desta quinta-feira (24).