Protesto de moradores interdita rodovia em Cariacica

O internauta e morador de Itacibá fez alguns registros do protesto, que está acontecendo na Rodovia Governador José Sete Crédito: Internauta | Nilomar Martins

Moradores protestam no início da noite desta quarta-feira (7) na Rodovia Governador José Sete, em Itacibá, Cariacica. O ato, segundo testemunhas, é motivado por problemas na tubulação de uma rua que teria sido danificada durante obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo o morador Nilomar Martins, a região está sem abastecimento de água há pelo menos três dias por conta da tubulação que foi danificada.

As pistas chegaram a ficar bloqueadas para o tráfego de veículos. A Polícia Militar acompanhou o protesto e, às 19h10, as pistas foram liberadas. O trânsito segue normal na região.

O OUTRO LADO

Em nota, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que atendeu o cronograma do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e foi executado um remanejamento de rede de água para a realização de obras. Segundo a empresa, a nova rede de abastecimento já está funcionando normalmente. "Durante o remanejamento foi observado que havia várias ligações irregulares na rede da Cesan, sendo que estas ligações foram eliminadas. A Companhia vai enviar ao local técnicos da empresa para regularização das ligações excluídas por irregularidades", finalizou.