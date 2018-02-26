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Em Colatina

Protesto de moradores interdita acesso à estrada na ES 446

Moradores reivindicam a volta da obra do asfaltamento da ES 446, que liga Colatina a Itaimbé, na manhã desta segunda-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 13:27

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 13:27

Um grupo de moradores da zona rural de Santa Joana e bairros vizinhos, em Colatina, se reuniram no bairro Luiz Iglesias, na manhã desta segunda-feira (26), para reivindicar a volta da obra do asfaltamento da ES 446, que liga Colatina a Itaimbé.
A manifestação começou por volta de 6h e está interditando totalmente o acesso à estrada de chão da ES 446, do sentido Colatina  Itaimbé. Uma rota alternativa para quem precisa chegar em Colatina ou Baixo Guandu é passar por Santa Teresa. A previsão para a liberação da pista é às 11h.
O QUE DIZ O DER-ES
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), "as obras da ES 446 foram paralisadas em virtude da necessidade de adequação do projeto, principalmente devido à presença e aos custos para remoção de rochas.
O DER-ES disse, ainda, que os recursos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) foram insuficientes, e cerca de só metade da obra ficou pronta.
No Governo atual, está em curso a elaboração de um projeto executivo para a finalização das obras e posterior equacionamento de recursos necessários a sua conclusão. Ainda não é possível estimar o reinício das obras com precisão, mas é prioridade do Governo do Estado concluir a pavimentação dessa rodovia. Com a interdição da BR 259 pelo Dnit, o trânsito da ES 446 ampliou muito por ser uma das rotas alternativas ao trânsito., informou o DER-ES em nota.
 

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