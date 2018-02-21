O trânsito ficou congestionado na Reta da Penha para quem seguia sentido Centro de Vitória na tarde desta quarta-feira (21) Crédito: Adilson Rodrigues

motorista assassinado durante um assalto nesta terça-feira (20) no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O trânsito ficou congestionado na Reta da Penha para quem seguia sentido Centro de Vitória na tarde desta quarta-feira (21). O motivo é o protesto organizado por motoristas de aplicativos de transporte que conheciam Gilsso Matos Pereira,no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

De acordo com Carlos de Jesus Oliveira, representante da Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (AMADES), cerca de 100 motoristas participam da manifestação.

Your browser does not support the audio element. Protesto de colegas de motorista morto congestiona a Reta da Penha

Com as palavras "UBER LUTO" escritas atrás do vidro dos carros, eles se organizaram em frente a pracinha de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, e seguem em carreata que já passou pela Terceira Ponte, Praia de Camburi, Praia do Canto e Reta da Penha.

Às 16h30, o trânsito começou a ficar muito lento no local e ainda às 17h30 segue congestionado.

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UBER

Veja abaixo a nota da Uber

"Lamentamos saber que Gilsso de Matos Pereira foi vítima desse crime terrível. Compartilhamos nossos sentimentos de mais profundo pesar com sua família, com quem nos solidarizamos.

Pelas informações disponíveis, ao que tudo indica a ocorrência se deu fora da plataforma e é fruto da violência que infelizmente permeia a vida nas cidades. De toda forma, a Uber está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei."

O CRIME

O motorista Gilsso Matos Pereira, de 56 anos, que fazia corridas pela Uber, foi assassinado com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto em Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (20). Após o disparo, o bandido fugiu sem levar o carro.

O crime aconteceu na Rua Rio de Janeiro, por volta das 21 horas. Gilsso acabava de deixar um passageiro em casa quando foi abordado por um criminoso armado, que chegou a pé. O bandido anunciou o assalto, exigindo o Ecosport da vítima. Gilsso reagiu e foi baleado pelo criminoso.

Após atirar no motorista, o assaltante tentou sair com o carro, mas não encontrou a chave do veículo, já que momentos antes a vítima tinha guardado no bolso na calça.

Um técnico de enfermagem que mora na região contou à reportagem que apenas ouviu um grito, seguido por um tiro. Ao sair de casa, o técnico encontrou Gilson agonizando no banco do motorista. O criminoso já havia fugido. Já o passageiro, não foi localizado pela reportagem.

Segundo o técnico de enfermagem, ele ainda tentou reanimar o motorista por cerca de 10 minutos. Mas ele não resistiu e morreu. Familiares de Gilsso foram ao local do crime. Muito abalados, eles contaram que a vítima era aposentada de uma mineradora multinacional e que há dois anos trabalhava para a Uber.