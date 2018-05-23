Protesto de caminhoneiros no ES: veja os pontos de bloqueio

Devido à consecutiva alta nos preços dos combustíveis, caminhoneiros de todo o Brasil estão fazendo protestos pelas estradas. No Espírito Santo, desde os bloqueios ocorrem desde a segunda-feira (21).
Na manhã desta terça-feira (22), a categoria deu continuidade ao movimento e interditou algumas vias.
Quilômetro 159 da BR 101, no Trevo de Bebedouros, em Linhares: houve registro de interdição no sentido Norte, mas as vias foram liberadas por volta das 17 horas.
Quilômetro 304 e 305, da BR 101 e BR 262, em Viana: às 19h desta terça-feira (22), as pistas ainda estavam bloqueadas para o tráfego de caminhões. Somente ônibus e carros pequenos passam no local.
Quilômetro 376, da BR 101, em Iconha: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões
Quilômetro 414, da BR 101 no Trevo de Safra: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões
Quilômetro 156, da BR 262, em Ibatiba: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões
Quilômetro 50,7, da BR 259, em Colatina: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões
Quilômetro 95, da BR 262, em Pedra Azul: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões