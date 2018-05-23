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Alta dos combustíveis

Protesto de caminhoneiros no ES: veja os pontos de bloqueio

No Espírito Santo, desde a última segunda-feira (21), os profissionais estão bloqueando diferentes pontos das rodovias federais que cortam o Estado

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 22:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 22:58
Protesto de caminhoneiros em Viana no dia 22/05/2018 Crédito: Caíque Verli
Devido à consecutiva alta nos preços dos combustíveis, caminhoneiros de todo o Brasil estão fazendo protestos pelas estradas. No Espírito Santo, desde os bloqueios ocorrem desde a segunda-feira (21).
Na manhã desta terça-feira (22), a categoria deu continuidade ao movimento e interditou algumas vias. 
Quilômetro 159 da BR 101, no Trevo de Bebedouros, em Linhares: houve registro de interdição no sentido Norte, mas as vias foram liberadas por volta das 17 horas.
Quilômetro 304 e 305, da BR 101 e  BR 262, em Viana: às 19h desta terça-feira (22), as pistas ainda estavam bloqueadas para o tráfego de caminhões. Somente ônibus e carros pequenos passam no local.
Quilômetro 376, da BR 101, em Iconha: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões
Quilômetro 414, da BR 101 no Trevo de Safra: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões
Quilômetro 156, da BR 262, em Ibatiba: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões
Quilômetro 50,7, da BR 259, em Colatina: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões
Quilômetro 95, da BR 262, em Pedra Azul: às 19h ainda estava bloqueada somente para caminhões

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