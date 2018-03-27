Protesto de alunos por melhoria em escola interdita trânsito na Serra

Alunos da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, localizada em Jardim Limoeiro, na Serra, fecharam o cruzamento da ES-010 com a Avenida Norte Sul, próximo à unidade, na manhã desta terça-feira (27). Eles reivindicaram por melhorias na infraestrutura.

Uma aluna contou que nas dependências escolares não tem ventilador e a água dos bebedouros é quente. Por isso, muitos alunos estão passando mal.

Os estudantes carregavam cartazes com os dizeres: "Não aguentamos tanto calor", "ABL no calor, queremos ventilador e "A previsão do tempo informa: o inferno subiu um andar.

A Polícia Militar informou que cerca de 270 estudantes participam do movimento. A Guarda Municipal da Serra está no local e o trânsito ficou lento na região. O protesto acabou por volta de 11h30.

CONFUSÕES

Devido ao congestionamento, uma passageira, que estava cansada de esperar dentro do ônibus, saltou do coletivo e tentou seguir a pé. "Quando fui passar não quiseram deixar", disse, revoltada.

A passageira informou que trabalhou a noite toda e decidiu descer porquê não aguentava mais ficar lá dentro. Ela contou que os estudantes correram atrás dela e a ofenderam.

Uma motociclista que queria passar pelo local também se envolveu em um princípio de confusão com os estudantes, mas a briga foi separada por agentes de trânsito da Serra.

Outra grande desordem começou após os manifestantes quebrarem o vidro de um ônibus. A cobradora do coletivo teria jogado água nos estudantes. Veja:

SEDU

A Secretária de Estado da Educação informou que "A Superintendente Regional de Educação de Carapina e a direção da Escola Estadual Aristóbulo Barbosa Leão se reuniram com um grupo de estudantes, na manhã desta terça-feira (27), para dialogar sobre as demandas relatadas. A direção da unidade escolar informou que novos ventiladores já foram adquiridos e que a substituição será realizada a partir de desta quarta-feira (28)".

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