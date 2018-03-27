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Jardim Limoeiro

Protesto de alunos por melhoria em escola interdita trânsito na Serra

Estudantes reivindicam melhorias na escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim Limoeiro, na Serra

Publicado em 27 de Março de 2018 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 11:19
Alunos da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, localizada em Jardim Limoeiro, na Serra, fecharam o cruzamento da ES-010 com a Avenida Norte Sul, próximo à unidade, na manhã desta terça-feira (27). Eles reivindicaram por melhorias na infraestrutura.
Uma aluna contou que nas dependências escolares não tem ventilador e a água dos bebedouros é quente. Por isso, muitos alunos estão passando mal.
Os estudantes carregavam cartazes com os dizeres: "Não aguentamos tanto calor", "ABL no calor, queremos ventilador e "A previsão do tempo informa: o inferno subiu um andar.
A Polícia Militar informou que cerca de 270 estudantes participam do movimento. A Guarda Municipal da Serra está no local e o trânsito ficou lento na região. O protesto acabou por volta de 11h30. 
CONFUSÕES
Devido ao congestionamento, uma passageira, que estava cansada de esperar dentro do ônibus, saltou do coletivo e tentou seguir a pé. "Quando fui passar não quiseram deixar", disse, revoltada.
A passageira informou que trabalhou a noite toda e decidiu descer porquê não aguentava mais ficar lá dentro. Ela contou que os estudantes correram atrás dela e a ofenderam.
Uma motociclista que queria passar pelo local também se envolveu em um princípio de confusão com os estudantes, mas a briga foi separada por agentes de trânsito da Serra.
Outra grande desordem começou após os manifestantes quebrarem o vidro de um ônibus. A cobradora do coletivo teria jogado água nos estudantes. Veja:
SEDU
A Secretária de Estado da Educação informou que "A Superintendente Regional de Educação de Carapina e a direção da Escola Estadual Aristóbulo Barbosa Leão se reuniram com um grupo de estudantes, na manhã desta terça-feira (27), para dialogar sobre as demandas relatadas. A direção da unidade escolar informou que novos ventiladores já foram adquiridos e que a substituição será realizada a partir de desta quarta-feira (28)".
VEJA VÍDEO
Com informações de Caíque Verli

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