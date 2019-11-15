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Saúde

Pronto Atendimento de Cobilândia será reaberto nesta sexta

Previsão é que operação da unidade seja retomada às 19 horas, segundo informações da prefeitura de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 15:47

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 15:47

Fortes chuvas provocaram alagamento em Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O Pronto Atendimento de Cobilândia deve ser reaberto às 19 horas desta sexta-feira (15), segundo a  Secretaria de Saúde de Vila Velha. O local estava fechado desde quarta-feira (13), em conseqüência das intensas chuvas no bairro. A suspensão do atendimento, de acordo com a prefeitura, tinha a intenção de garantir a segurança de pacientes e servidores. O motivo é que o volume de água atingiu o nível máximo estipulado pelo município.
No momento do fechamento havia apenas um paciente no local, que foi transferido para a unidade da Glória, apresentando quadro de saúde estável. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha (Semsa) informou que a reabertura da unidade iria depender das condições climáticas.

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