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Chuvas

Pronto Atendimento de Cobilândia segue sem previsão de reabertura

O Pronto Atendimento foi fechado nesta quarta-feira (14) após as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 18:00

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 18:00

Pronto Atendimento de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
Pronto Atendimento de Cobilândia em Vila Velha ainda não tem previsão de reabertura segundo a Prefeitura Municipal. A unidade está fechada desde a tarde desta quarta-feira (13)  em virtude das fortes chuvas que atingem a região. O volume de água atingiu o nível máximo estipulado pelo município para garantir a segurança de pacientes e servidores, assim, percebeu-se a necessidade de fechar a unidade.

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Pronto Atendimento de Cobilândia é fechado devido às fortes chuvas

No momento do fechamento havia apenas um paciente no local, que foi transferido para a unidade da Glória, apresentando quadro de saúde estável. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha (Semsa) informou que a reabertura da unidade iria depender das condições climáticas.
Já nesta quinta-feira (14), a equipe de A Gazeta, acionou a prefeitura de Vila Velha, que afirmou ainda não há previsão de reabertura do Pronto Atendimento.

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