Pronto Atendimento de Cobilândia segue sem previsão de reabertura

O Pronto Atendimento de Cobilândia em Vila Velha ainda não tem previsão de reabertura segundo a Prefeitura Municipal. A unidade está fechada desde a tarde desta quarta-feira (13) em virtude das fortes chuvas que atingem a região. O volume de água atingiu o nível máximo estipulado pelo município para garantir a segurança de pacientes e servidores, assim, percebeu-se a necessidade de fechar a unidade.
No momento do fechamento havia apenas um paciente no local, que foi transferido para a unidade da Glória, apresentando quadro de saúde estável. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha (Semsa) informou que a reabertura da unidade iria depender das condições climáticas.
Já nesta quinta-feira (14), a equipe de A Gazeta, acionou a prefeitura de Vila Velha, que afirmou ainda não há previsão de reabertura do Pronto Atendimento.