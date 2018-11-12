Promoção selecionará assinantes para degustação de queijos e vinhos

Clube da Boa Mesa

Olá, Assinante!

Que tal participar de um evento delicioso, em que serão passadas dicas para a harmonização de vinhos e aperitivos? Então, participe da promoção do Clube, em parceria com a Eatogether, de mais um evento exclusivo, para o qual serão selecionados dez assinantes que terão direito de levar um acompanhante.

O evento, que é chamado de Clube da Boa Mesa, será no próximo dia 27, na M.Gerais e terá a presença da sommelier Marcia Lopes. Um destaque é que além das dicas, os participantes também vão aprender sobre a harmonização na prática, com a degustação.

Make-up em foco

Uma parceria para deixar as mulheres felizes, principalmente nesta época de festas de fim de ano, quando merecem uma produção especial. Na Jacqueline França Make-up assinantes têm 15% de descontos no valor dos serviços.









CTRL Play

Férias chegando e os pais já sem saber o que fazer para ocupar o tempo das crianças e adolescentes. Mas a CTRL Play - escola de programação e robótica - está com um planejamento de oficina de férias.

Além de ser uma atividade diferente, já que eles aprendem a criar games, aplicativos, sites e até robôs, também começam a ter contato com a área digital e com as novas tecnologias. Assinantes têm 17% desconto no valor da mensalidade, sendo que o valor do material didático não possui desconto.









2019 com investimentos pessoais

Sempre quando chega esta época de fim de ano, a maioria das pessoas faz um planejamento de coisas que irão colocar em prática para a nova etapa. E como 2019 já está batendo na porta, está na hora de pensar em investimentos pessoais e que ajudam a enfrentar os desafios do mercado. A seguir, confira algumas oportunidades que o Clube oferece junto com os parceiros nas áreas de cursos de idiomas, graduação e pós-graduação.

Fisk: A empresa dedica-se ao ensino de idiomas, com aulas animadas, atividades online e intercâmbios. Assinantes têm 25% de desconto no valor das mensalidades para as turmas regulares de inglês e espanhol.

Yes Idiomas: Inglês para adultos e crianças, a partir dos quatro anos idade, com foco em conversação. Assinantes têm 35% de desconto no valor das parcelas dos cursos de inglês e espanhol.

Wizard: Com uma metodologia totalmente diferenciada, a Wizard aposta em cursos que acompanham as características particulares de cada aluno, preparando-o para aproveitar totalmente o seu aprendizado. Assinantes têm isenção da taxa de matrícula.

Faculdade Estácio de Sá: Na graduação, os novos alunos terão 40% de desconto nas mensalidades, durante todo o curso. Alunos de transferência de outras faculdades terão 50% de desconto nas mensalidades, durante todo curso. Para a pós, o desconto é de 40% de nas mensalidades.

Acesse clubedoassinante.agazeta.com.br e conheça todos os parceiros e regras de utilização dos benefícios.