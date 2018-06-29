Projeto prevê controle do acesso com catracas na Ufes

Vigilante federal observa alunos em Goiabeiras: acesso ao campus deve acontecer com cartão único Crédito: Fernando Madeira

Um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) prevê um controle de acesso para pedestres no campus de Goiabeiras, em Vitória. A proposta contempla uma portaria central onde todas as pessoas teriam acesso ao local por meio de catracas. No entanto, a proposta não saiu do papel por falta de verba, segundo o prefeito universitário Renato Schwab.

Com um cartão único, membros da comunidade teriam acesso ao sistema de cancelas, ao Restaurante Universitário e à Biblioteca Central, ou seja, alguns serviços da universidade estariam contidos nesse cartão.

Já o visitante teria que se identificar e fazer um cadastro, inclusive com biometria. Ainda de acordo com o projeto, as portarias laterais seriam apenas para acesso dos membros da universidade.

A crise, segundo o prefeito, é a culpada do projeto não ter sido efetivado ainda. Ultimamente temos tirado verba de capital e passado para custeio, sendo que a de capital é para investimento. Estamos deixando de investir, de adquirir equipamentos para a máquina continuar funcionando.

Mas, ainda na avaliação de Schwab, a crise econômica está passando e até o ano que vem o projeto deve ser implantado na Ufes.

O livre acesso de veículos pelas cancelas da Ufes transmite a sensação de insegurança para estudantes, servidores e professores. Mas, segundo Schwab, câmeras estão estrategicamente posicionadas para registrar a entrada dos condutores.

Só de ter que reduzir a velocidade para esperar a cancela subir a placa e o motorista são filmados. O cartão nas cancelas ainda não foi implementado porque há o projeto do cartão único.