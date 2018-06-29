Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança

Projeto prevê controle do acesso com catracas na Ufes

Prefeito universitário diz que plano deve ser implantado na Ufes até o ano que vem

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 15:58
Vigilante federal observa alunos em Goiabeiras: acesso ao campus deve acontecer com cartão único Crédito: Fernando Madeira
Um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) prevê um controle de acesso para pedestres no campus de Goiabeiras, em Vitória. A proposta contempla uma portaria central onde todas as pessoas teriam acesso ao local por meio de catracas. No entanto, a proposta não saiu do papel por falta de verba, segundo o prefeito universitário Renato Schwab.
Com um cartão único, membros da comunidade teriam acesso ao sistema de cancelas, ao Restaurante Universitário e à Biblioteca Central, ou seja, alguns serviços da universidade estariam contidos nesse cartão.
Já o visitante teria que se identificar e fazer um cadastro, inclusive com biometria. Ainda de acordo com o projeto, as portarias laterais seriam apenas para acesso dos membros da universidade.
A crise, segundo o prefeito, é a culpada do projeto não ter sido efetivado ainda. Ultimamente temos tirado verba de capital e passado para custeio, sendo que a de capital é para investimento. Estamos deixando de investir, de adquirir equipamentos para a máquina continuar funcionando.
Mas, ainda na avaliação de Schwab, a crise econômica está passando e até o ano que vem o projeto deve ser implantado na Ufes.
O livre acesso de veículos pelas cancelas da Ufes transmite a sensação de insegurança para estudantes, servidores e professores. Mas, segundo Schwab, câmeras estão estrategicamente posicionadas para registrar a entrada dos condutores.
Só de ter que reduzir a velocidade para esperar a cancela subir a placa e o motorista são filmados. O cartão nas cancelas ainda não foi implementado porque há o projeto do cartão único.
Já em relação à iluminação, o prefeito disse que a Ufes está substituindo todas as lâmpadas amarelas por brancas. Vamos buscar recurso junto ao governo federal para ter uma energia focada na eficiência energética, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados