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Horário de pico

Projeto para faixa reversível na 3ª Ponte é analisado pelo governo

A proposta é retirar totalmente o canteiro central que hoje existe na via e aproveitar o espaço para criação da faixa, aumentando de quatro para cinco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 15:46

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 15:46

Congestionamento na Terceira Ponte mesmo sem pedágio Crédito: Fernando Madeira
A criação de uma faixa reversível na Terceira Ponte voltou a ser discutida entre a concessionária Rodosol e a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsp). A ideia é retirar o canteiro central, que divide os dois sentidos da ponte, abrindo uma via, que seria utilizada nos horários de pico, aumentando a capacidade da ponte e diminuindo o trânsito. Essa proposta foi anunciada em 2014, mas não avançou.
Agora, de acordo com o diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsp), Júlio Castiglioni, a Rodosol apresentou um projeto para a faixa reversível, que já foi encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagens do Espírito Santo (DER-ES), para análise dos engenheiros. A informação foi dada com exclusividade à Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (15).
A ideia é retirar totalmente o canteiro central que hoje existe na via e aproveitar o espaço para criação da faixa, aumentando de quatro para cinco o número de faixas.
Durante o horário de pico da manhã - em que mais motoristas saem de Vila Velha para Vitória - seriam utilizadas três faixas e o contrário acontece à tarde, quando seriam três também, mas no sentido Vila Velha.
É um valor muito menor do que se propôs em construir uma outra ponte, um túnel ou até mesmo aumentar a dimensão da ponte que hoje já existe. É uma solução que cabe no bolso e é viável do ponto de vista técnico, pontuou.
PROJETO DA RODOSOL
A proposta não é nova, porém Castiglioni explicou que um projeto foi cedido sem custos recentemente pela Rodosol, o que possibilita avançar na ideia. O projeto será analisado tecnicamente pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Espírito Santo (DER-ES).
IDEIAS FORA DO PAÍS
Além disso, foram analisadas ideias parecidas fora do país, como na Ponte Lions Gate, em Vancouver, no Canadá. O que fizemos foi buscar recursos financeiros para fazer o investimento e, ao mesmo tempo, exemplos Brasil afora e também fora do país. Funciona fora e vai funcionar aqui. Evidentemente não é simples trazer uma solução de fora, temos que estudar o sistema viário daqui e estamos pensando nisso, declarou.
O diretor explicou que outros detalhes do projeto serão repassados aos meios de comunicação ao longo desta segunda-feira (15). Uma coletiva está prevista para acontecer às 16 horas no escritório da Arsp, na Enseada do Suá, em Vitória.
O diretor disse também que a ideia faz parte da segunda de três fases de projetos para melhorias da capacidade da Terceira Ponte. A primeira foi a mudança da cobrança de pedágio para apenas um sentido, que já acontece de forma definitiva. A terceira fase será de intervenções viárias em Vila Velha, algo que ainda não tem prazo para acontecer.
Com informações da Rádio CBN Vitória

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