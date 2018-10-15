Projeto para faixa reversível na 3ª Ponte é analisado pelo governo

Congestionamento na Terceira Ponte mesmo sem pedágio Crédito: Fernando Madeira

A criação de uma faixa reversível na Terceira Ponte voltou a ser discutida entre a concessionária Rodosol e a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsp). A ideia é retirar o canteiro central, que divide os dois sentidos da ponte, abrindo uma via, que seria utilizada nos horários de pico, aumentando a capacidade da ponte e diminuindo o trânsito. Essa proposta foi anunciada em 2014, mas não avançou.

Agora, de acordo com o diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsp), Júlio Castiglioni, a Rodosol apresentou um projeto para a faixa reversível, que já foi encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagens do Espírito Santo (DER-ES), para análise dos engenheiros. A informação foi dada com exclusividade à Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (15).

A ideia é retirar totalmente o canteiro central que hoje existe na via e aproveitar o espaço para criação da faixa, aumentando de quatro para cinco o número de faixas.

Durante o horário de pico da manhã - em que mais motoristas saem de Vila Velha para Vitória - seriam utilizadas três faixas e o contrário acontece à tarde, quando seriam três também, mas no sentido Vila Velha.

É um valor muito menor do que se propôs em construir uma outra ponte, um túnel ou até mesmo aumentar a dimensão da ponte que hoje já existe. É uma solução que cabe no bolso e é viável do ponto de vista técnico, pontuou.

PROJETO DA RODOSOL

A proposta não é nova, porém Castiglioni explicou que um projeto foi cedido sem custos recentemente pela Rodosol, o que possibilita avançar na ideia. O projeto será analisado tecnicamente pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Espírito Santo (DER-ES).

IDEIAS FORA DO PAÍS

Além disso, foram analisadas ideias parecidas fora do país, como na Ponte Lions Gate, em Vancouver, no Canadá. O que fizemos foi buscar recursos financeiros para fazer o investimento e, ao mesmo tempo, exemplos Brasil afora e também fora do país. Funciona fora e vai funcionar aqui. Evidentemente não é simples trazer uma solução de fora, temos que estudar o sistema viário daqui e estamos pensando nisso, declarou.

O diretor explicou que outros detalhes do projeto serão repassados aos meios de comunicação ao longo desta segunda-feira (15). Uma coletiva está prevista para acontecer às 16 horas no escritório da Arsp, na Enseada do Suá, em Vitória.

O diretor disse também que a ideia faz parte da segunda de três fases de projetos para melhorias da capacidade da Terceira Ponte. A primeira foi a mudança da cobrança de pedágio para apenas um sentido, que já acontece de forma definitiva . A terceira fase será de intervenções viárias em Vila Velha, algo que ainda não tem prazo para acontecer.