Projeto de Lei propõe nome de Pignaton para nova rua de Vitória

O prefeito Luciano Rezende encaminhou à Câmara Municipal de Vitória o Projeto de Lei 127/2018, que denomina a nova via liberada nesta quarta-feira (01), em Santa Lúcia, como Rua José Antônio Pignaton. O pedido foi feito no último dia 24, dois dias após a morte do professor.
No documento, Luciano Rezende escreveu que "o presente Projeto de Lei tem como intuito de preservar a memória do cidadão que contribuiu com a evolução educacional em nossa cidade, assegurando um ensino de qualidade com preparação para o mundo, bem como atuou em área de inovação e projeto sociais".
O projeto diz ainda que José Antônio Pignaton nasceu em 27 de julho de 1946, em Ibiraçu, no Estado Espírito Santo, professor e empresário, fundou o Centro Educacional Leonardo da Vinci, instituindo uma história com propósito a uma educação de qualidade, falecendo em 22 de julho de 2018.