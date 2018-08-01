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Projeto de Lei propõe nome de Pignaton para nova rua de Vitória

No documento, Luciano Rezende escreveu que 'o presente Projeto de Lei tem como intuito de preservar a memória do cidadão que contribuiu com a evolução educacional em nossa cidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 16:11

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 16:11

José Antônio Pignaton em foto de arquivo no Jornal A GAZETA Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
O prefeito Luciano Rezende encaminhou à Câmara Municipal de Vitória o Projeto de Lei 127/2018, que denomina a nova via liberada nesta quarta-feira (01), em Santa Lúcia, como Rua José Antônio Pignaton. O pedido foi feito no último dia 24, dois dias após a morte do professor.
No documento, Luciano Rezende escreveu que "o presente Projeto de Lei tem como intuito de preservar a memória do cidadão que contribuiu com a evolução educacional em nossa cidade, assegurando um ensino de qualidade com preparação para o mundo, bem como atuou em área de inovação e projeto sociais".
Nova rua, em Vitória, fará ligação entre a avenida Leitão da Silva à avenida Rio Branco Crédito: Divulgação/DER-ES
O projeto diz ainda que José Antônio Pignaton nasceu em 27 de julho de 1946, em Ibiraçu, no Estado Espírito Santo, professor e empresário, fundou o Centro Educacional Leonardo da Vinci, instituindo uma história com propósito a uma educação de qualidade, falecendo em 22 de julho de 2018.
 

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