Proibida a cata e comercialização de sururu até o fim do ano

Sururu Crédito: Nestor Müller/ Arquivo A Gazeta

O sururu de costão rochoso (Perna perna) está em período de defeso. Até o dia 31 de dezembro está proibida a extração, abastecimento dos cultivos, transporte, beneficiamento, industrialização, armazenamento e comercialização do molusco. Com a proibição, a Secretaria de Meio Ambiente intensifica a fiscalização em Vitória.

Nossa fiscalização estará atenta ao período de defeso do sururu. A extração, abastecimento ou qualquer tipo de ação ou utilização do molusco está totalmente proibido em Vitória, destacou o secretário do Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zoauin.

Segundo a Instrução Normativa Ibama nº 105, de 20 de julho de 2006, o defeso é para qualquer fase do ciclo de vida do molusco, proveniente dos estoques naturais, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O período do defeso da espécie consiste na época reprodutiva do mexilhão e respeitá-lo é essencial para a manutenção dos bancos de sururu, tanto no âmbito ecológico, quanto socioambiental.