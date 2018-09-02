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MEIO AMBIENTE

Proibida a cata e comercialização de sururu até o fim do ano

Molusco entrou no período de defeso no último sábado (1)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 20:51

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 20:51

Sururu Crédito: Nestor Müller/ Arquivo A Gazeta
O sururu de costão rochoso (Perna perna) está em período de defeso. Até o dia 31 de dezembro está proibida a extração, abastecimento dos cultivos, transporte, beneficiamento, industrialização, armazenamento e comercialização do molusco. Com a proibição, a Secretaria de Meio Ambiente intensifica a fiscalização em Vitória.
Nossa fiscalização estará atenta ao período de defeso do sururu. A extração, abastecimento ou qualquer tipo de ação ou utilização do molusco está totalmente proibido em Vitória, destacou o secretário do Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zoauin.
Segundo a Instrução Normativa Ibama nº 105, de 20 de julho de 2006, o defeso é para qualquer fase do ciclo de vida do molusco, proveniente dos estoques naturais, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O período do defeso da espécie consiste na época reprodutiva do mexilhão e respeitá-lo é essencial para a manutenção dos bancos de sururu, tanto no âmbito ecológico, quanto socioambiental.
O mexilhão que vive fixo em costões rochosos das praias e está exposto a diversos impactos que podem influenciar negativamente no seu desenvolvimento. Em termos ecológicos, esse molusco possui grande importância como parte da cadeia alimentar no ambiente marinho. Além disso, faz parte da cultura capixaba, sendo muito utilizado na culinária local.

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