Proibida a cata de caranguejo em todo Espírito Santo

Caranguejo preparado em quiosque na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Quem gosta de deliciar um caranguejo vai ter que esperar pelo menos até o dia 15 de março. Está proibida a cata do animal, desde a última sexta-feira (8), em todo o Espírito Santo.

Entende-se por “andada” o período reprodutivo em que os caranguejos machos e fêmeas saem de suas galerias (tocas) e andam pelo manguezal para acasalamento e liberação de ovos.

Durante a andada fica proibida a captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização dos indivíduos da espécie Ucides cordatus (caranguejo-uçá), bem como as partes isoladas (quelas, pinças, garras ou desfiado), do primeiro ao último dia do período de cada “andada”.