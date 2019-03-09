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Proibida a cata de caranguejo em todo Espírito Santo

No período reprodutivo os caranguejos machos e fêmeas saem de suas tocas e andam pelo manguezal para acasalamento e liberação de ovos Durante a andada fica proibida a captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o b

Publicado em 

09 mar 2019 às 20:08

Publicado em 09 de Março de 2019 às 20:08

Caranguejo preparado em quiosque na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Quem gosta de deliciar um caranguejo vai ter que esperar pelo menos até o dia 15 de março. Está proibida a cata do animal, desde a última sexta-feira (8), em todo o Espírito Santo.
Entende-se por “andada” o período reprodutivo em que os caranguejos machos e fêmeas saem de suas galerias (tocas) e andam pelo manguezal para acasalamento e liberação de ovos.
Durante a andada fica proibida a captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização dos indivíduos da espécie Ucides cordatus (caranguejo-uçá), bem como as partes isoladas (quelas, pinças, garras ou desfiado), do primeiro ao último dia do período de cada “andada”.
Esta proibição está prevista na portaria da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Seama). São quatro os períodos de proteção. Neste mês, acontece o terceiro período. O quarto e último período de 2019 vai do dia 07 de abril a 14 do mesmo mês. 

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