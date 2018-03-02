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Manifestação

Professores reivindicam recomposição salarial em Vila Velha

Um grupo de cerca de 100 professores da rede pública municipal realizou uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal na manhã desta sexta-feira (2)

Publicado em 02 de Março de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 14:24
Um grupo de cerca de 100 professores da rede pública municipal realizou uma manifestação em frente à Prefeitura de Vila Velha, na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, na manhã desta sexta-feira (2).
A reivindicação é para uma recomposição salarial, além de vale-transporte, tíquete-alimentação e melhoria escolar. A professora Luciana Medeiros dos Santos, de 45 anos, é professora efetivada desde 2014 e está afastada, segundo ela, por causa de uma doença ocupacional adquirida no trabalho. A professora afirmou que os educadores de Vila Velha têm o menor salário em toda a Grande Vitória. A gente recebe R$ 1.800,00 no bruto. O líquido é R$ 1.400,00", declarou.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o grupo ocupou uma faixa da via e o trânsito seguiu por um desvio. A Polícia Militar também acompanhou o movimento.
A manifestação terminou por volta de 11h e o tráfego voltou a fluir normalmente.
O OUTRO LADO
Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que os profissionais protocolaram aproximadamente 150 requerimentos no setor de atendimento da PMVV com pedidos de vários benefícios.
A Administração reconhece a legitimidade do movimento e se colocou à disposição para ouvir e estudar a viabilidade das reivindicações da categoria. Na quarta-feira (28), uma comissão do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES) foi recebida pelo governo municipal.
 

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