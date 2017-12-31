Professores mudam realidade de escolas e motivam estudantes

As diretoras Luana e Juliana correram atrás de parcerias e desenvolveram projetos para melhorar escolas Crédito: Ricardo Medeiros

Diante de uma realidade difícil em suas escolas, duas diretoras e uma pedagoga não se intimidaram. Criaram projetos que resgataram a autoestima dos alunos e, assim, conseguiram reduzir a evasão e a reprovação escolar, além de melhorar o desempenho dos estudantes nas avaliações.

Um das iniciativas foi de Luana Santos Lemos, diretora da escola Professora Juraci Machado, em Barcelona, Serra. Quando ela assumiu a função em 2015, o índice de reprovação chegava a 43% e, no último levantamento, estava em 18%. Havia, segundo ela, uma equipe desmotivada, alto índice de atos infracionais e muitos alunos com defasagem idade-série.

Conversei com professores, consultei a comunidade escolar  pais, alunos, moradores  e comecei a ver o que poderia ser feito. Busquei parcerias com faculdades, centro comunitário, empresas para construir um plano de ação e melhorar a escola, conta.

A diretora afirma que, entre outros trabalhos, a escola passou a valorizar os alunos com boas notas e a identificar aqueles com problemas de aprendizagem para intervir. O espaço escolar também passou por mudanças e agora até uma horta é cultivada.

Melhorou o clima, a autoestima dos alunos e eles começaram a gostar da escola e a enxergá-la como deles. É uma questão de pertencimento, pois agora defendem a escola, e de protagonismo porque passamos a dar voz a eles, destaca Luana.

Além de reduzir reprovação, os resultados também são observados na aprendizagem. Luana aponta que, em 2015, a unidade era uma das piores da regional de Carapina, com 33 escolas. No ano seguinte, passou ao 3º lugar, em Língua Portuguesa, no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes). O resultado de 2017 ainda é aguardado, mas a diretora tem certeza do bom desempenho dos alunos.

Em Central Carapina, na Serra, a escola Jones José do Nascimento também vivencia mudanças a partir de ações da diretora Juliana Rohsner e da pedagoga Françoise Santos de Oliveira.

Juliana revela que, desde o ano passado, desenvolve projetos para dar à escola uma nova dimensão de aprendizagem. Em 2016, com um foco na gestão administrativa e, neste ano, na área pedagógica.

Então, passamos a integrar atividades lúdicas nas aulas. Em matemática, por exemplo, toda sexta-feira tinha aula diferenciada e até origami era usado para trabalhar os conteúdos. A cada 15 dias, fazíamos feira cultural para os alunos apresentarem o que tinham produzido, lembra a diretora, acrescentando que evasão e reprovação caíram.

Françoise, por sua vez, disse que quando entrou na escola o ambiente era hostil e, por isso, antes de estabelecer algumas regras, o primeiro passo foi ouvir o que os alunos tinham a falar. A gente que é educador trabalha com amor e está ali por eles. Então, por que não nos colocarmos em seu lugar?

As três foram premiadas neste mês pela Secretaria de Estado da Edução (Sedu). Elas ficaram em primeiro lugar no Boas Práticas da Educação, em categorias distintas, e receberam cada uma R$ 25 mil.

O projeto de Juliana também obteve o segundo lugar em um prêmio nacional de gestão escolar para o qual foram inscritos nove mil. As premiações servem ainda para o resgate da autoestima. Em Central Carapina, tudo era tão massacrado e, quando a comunidade escolar vê o resultado do trabalho, que também pode ser vista positivamente, é bem bacana, finaliza.

PROJETOS

Gestão Pedagógica

Atividades lúdicas

Com o projeto Novo Jones, lugar de muitas aprendizagens, Juliana Rohsner implementou na Escola Jones José do Nascimento, em Central Carapina (Serra), atividades lúdicas nas aulas, feiras culturais e espaços para discutir o bullying.

Gestão Administrativa

Envolvimento

Virando a página: o que queremos para nossa escola? foi a proposta apresentada pela diretora Luana Santos na escola Professora Juraci Machado, em Barcelona (Serra). Com o envolvimento da comunidade escolar e de parceiros, mudou a realidade da unidade.

Coordenador escolar

Aproximação