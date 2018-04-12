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Manifestação

Professores em greve cercam prefeito durante evento em Vitória

Manifestantes acompanharam Luciano Rezende até o carro na Dante Michelini após a cerimônia do início das obras do Atlântica Parque

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 16:47
Professores em greve protestam em Vitória Crédito: Sullivan Silva
A cerimônia do início das obras do Atlântica Parque, localizado no final da Praia de Camburi, na manhã desta quinta-feira (12), em Vitória, foi marcada por protesto de professores da rede pública municipal da Capital, que estão em greve desde o dia 26 de março.
Na cerimônia, que aconteceu em uma tenda, estavam presentes representantes da Vale, empresa responsável pela obra assumida por meio do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), representantes do Ministério Público Estadual, da Prefeitura de Vitória e Governo do Estado.
Com faixas pedindo reajuste salarial e a realização de concurso público, os professores gritavam palavras de ordem e vaiaram os discursos das autoridades. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, deixou o local sem dar entrevista. Os manifestantes o acompanharam até o carro (veja vídeo abaixo). Chovia forte e o movimento se dispersou após a saída do prefeito.
O OUTRO LADO
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que, considerando a ilegalidade da greve decretada pela Justiça, o pagamento dos professores será proporcional aos dias trabalhados. Informou também que 80% das escolas estão funcionando na Capital. 
 

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