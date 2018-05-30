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Dinheiro no bolso

Professores da rede estadual do ES recebem bônus nesta quarta-feira

Governo vai pagar R$ 41 milhões para mais de 16 mil profissionais. Bonificação de funcionário pode chegar a R$ 8 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 21:15

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 21:15

Sala de aula Crédito: Pixabay
O governo do Espírito Santo vai pagar nesta quarta-feira (30) o bônus desempenho de R$ 41 milhões aos profissionais da Educação. O benefício será pago a mais de 16 mil pessoas. O valor pago pode chegar a um salário e meio e quem trabalha em duas unidades recebe por ambas, o que pode fazer com que um professor que ganha R$ 3,5 mil, obtenha até R$ 8 mil de bonificação. Têm direito ao bônus funcionários das escolas que atingiram ou superaram as metas previstas para o ano.
Para receber o bônus, o profissional precisa atuar em escolas ou em outras unidades da Sedu, calculado com base em indicadores coletivos e individuais. O valor será pago além do salário mensal.
"Neste ano estamos antecipando para maio o pagamento do benefício que nos outros anos foram feitos em julho. O Bônus premia as escolas e as equipes de acordo com a melhoria da aprendizagem dos estudantes. O objetivo principal é diagnosticar e monitorar a performance das escolas estaduais, estimulando os profissionais da nossa rede de ensino a se dedicarem a melhoria da qualidade da educação", explica o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha.
Secretário Haroldo Rocha Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES
TÊM DIREITO
O bônus é pago aos professores, pedagogos, diretores, técnicos e servidores. O profissional pode receber até um salário e meio a mais por ano, conforme os resultados apurados pela unidade de ensino onde exerce suas funções.
CÁLCULO DO PAGAMENTO
Para o indicador coletivo, é estabelecido o Índice de Merecimento da Unidade (IMU). Trata-se de um percentual obtido a partir do Índice de Desenvolvimento das Escolas (IDE), que reúne o desempenho dos alunos no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), o nível socioeconômico e o nível de ensino de seus estudantes.
Já o indicador individual observa o quanto o profissional contribuiu para o resultado da escola. São aplicados 10% de desconto no valor do bônus para cada dia de ausência. Acima de nove faltas, o profissional recebe apenas 30% do valor.

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