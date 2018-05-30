Professores da rede estadual do ES recebem bônus nesta quarta-feira

Sala de aula Crédito: Pixabay

O governo do Espírito Santo vai pagar nesta quarta-feira (30) o bônus desempenho de R$ 41 milhões aos profissionais da Educação. O benefício será pago a mais de 16 mil pessoas. O valor pago pode chegar a um salário e meio e quem trabalha em duas unidades recebe por ambas, o que pode fazer com que um professor que ganha R$ 3,5 mil, obtenha até R$ 8 mil de bonificação. Têm direito ao bônus funcionários das escolas que atingiram ou superaram as metas previstas para o ano.

Para receber o bônus, o profissional precisa atuar em escolas ou em outras unidades da Sedu, calculado com base em indicadores coletivos e individuais. O valor será pago além do salário mensal.

"Neste ano estamos antecipando para maio o pagamento do benefício que nos outros anos foram feitos em julho. O Bônus premia as escolas e as equipes de acordo com a melhoria da aprendizagem dos estudantes. O objetivo principal é diagnosticar e monitorar a performance das escolas estaduais, estimulando os profissionais da nossa rede de ensino a se dedicarem a melhoria da qualidade da educação", explica o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha.

Secretário Haroldo Rocha Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES

TÊM DIREITO

O bônus é pago aos professores, pedagogos, diretores, técnicos e servidores. O profissional pode receber até um salário e meio a mais por ano, conforme os resultados apurados pela unidade de ensino onde exerce suas funções.

CÁLCULO DO PAGAMENTO

Para o indicador coletivo, é estabelecido o Índice de Merecimento da Unidade (IMU). Trata-se de um percentual obtido a partir do Índice de Desenvolvimento das Escolas (IDE), que reúne o desempenho dos alunos no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), o nível socioeconômico e o nível de ensino de seus estudantes.