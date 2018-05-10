Professora lembra de Kauã em enterro: 'Querido e dedicado'

Professora de Kauã foi ao enterro nesta quinta-feira Crédito: Brunela Alves

O enterro dos irmãos Kauã e Joaquim, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), em Linhares, contou com a presença de dezenas de pessoas. Entre elas, além de familiares e curiosos, estavam pessoas próximas do dia a dia das crianças, como professores da escola onde os meninos estudavam.

Uma das representantes das escolas onde os dois estudavam foi a professora Mara Sena Silva, que dava aulas para Kauã. Ela destacou que o garoto era muito querido na escola e dedicado nos estudos. Além de professores, as duas escolas também mandaram coroas de flores ao velório para homenagear os alunos.