Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Linhares

Professora lembra de Kauã em enterro: 'Querido e dedicado'

Enterro dos irmãos Kauã e Joaquim aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), em Linhares

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 14:58
Professora de Kauã foi ao enterro nesta quinta-feira Crédito: Brunela Alves
O enterro dos irmãos Kauã e Joaquim, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), em Linhares, contou com a presença de dezenas de pessoas. Entre elas, além de familiares e curiosos, estavam pessoas próximas do dia a dia das crianças, como professores da escola onde os meninos estudavam.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Uma das representantes das escolas onde os dois estudavam foi a professora Mara Sena Silva, que dava aulas para Kauã. Ela destacou que o garoto era muito querido na escola e dedicado nos estudos. Além de professores, as duas escolas também mandaram coroas de flores ao velório para homenagear os alunos.
"É um sentimento de muita tristeza. Dei aula para o Kauã por 60 dias. Nesse pouco tempo que convivi com ele, ele foi maravilhoso. Ele era estudioso, competente, educado e carinhoso", disse a professora.
Na tarde desta quarta, um dia antes do enterro, a reportagem do Gazeta Online esteve na escola onde os dois garotos estudavam conversou com alguns professores e mostrou o clima de tristeza que ainda está presente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados