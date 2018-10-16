Professora capixaba concorre a prêmio nacional

O projeto realizado pela professora Elis Beatriz de Lima Falcão foi um dos vencedores na etapa estadual da 11ª edição do Prêmiodo(PPB). Os nomes dos 30 premiados das cinco regiões do país foram divulgados na última segunda-feira (15),. Agora, ela concorre ao prêmio nacional, no dia 29 de novembro, no

Em entrevista ao, Elis contou que é docente no Centro de Ensino Infantil, dahá quatro anos. Segundo a professora, o projeto 'Alfabetização na educação infantil: a dimensão simbólica da escrita', que ganhou na categoria 'Pré-Escola', é continuidade de um trabalho que acontece desde 2016, que tem o objetivo de trabalhar a simbologia com as crianças com idades entre 5 e 6 anos.

"O projeto teve como objetivo possibilitar àsa descoberta das primeiras manifestações gráficas criadas pelos seres humanos, valorizando a escrita e os números como uma produção histórica e cultural, a descobrir outros símbolos empregados em nossa escrita e o que as letras do alfabeto representam", disse.

De acordo Elis, o trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira, os alunos tiveram a oportunidade de aprender a sobre a vida dos povos da caverna. "Neste subtema estudamos as invenções que os povos criaram, como faziam para registrar suas ideias e também contar objetos, exploramos das pinturas rupestres até a invenção do alfabeto".

Já na segunda etapa foi abordado o diálogo da linguagem verbal. "Exploramos o diálogo da linguagem verbal com a musical a partir de um trabalho com foco na dimensão simbólica que envolve as onomatopeias". Para compor o projeto, até mesmo um livro, intitulado 'Histórias e Sons', foi lançado em novembro de 2017, com a parceria da auxiliar de turma Lorrana Neves Nobre e com a participação dos monitores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) Música da Ufes, Pedro Ivo Natalli e Marcelo Dutra Coutinho.