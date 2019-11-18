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Vitória

Professor é detido por deixar cachorro dentro de carro em Jardim da Penha

A denúncia foi feita por vizinhos. O homem prestou depoimento na delegacia, mas foi liberado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 21:52

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 21:52

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Um professor de 63 anos foi levado à delegacia na tarde deste domingo (17) por suspeita de maus-tratos a um cachorro. Segundo denúncias, o homem havia trancado o animal dentro do carro na garagem do condomínio onde mora, no bairro Jardim da Penha, em Vitória

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Segundo informações da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Estado, a denúncia foi feita por um vizinho do professor. O animal, que tem 12 anos e pesa 28 quilos, estaria há três horas no veículo e aparentava ter feridas nas pernas.
O professor foi encaminhado, junto com o cachorro, para a Delegacia Regional de Vitória para prestar depoimento, mas foi liberado por falta de provas. Segundo o dono, o cão tem problemas nas costas e não consegue subir as escadas.  Ele afirmou, ainda, que os vidros do carro não estavam fechados. 

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