Professor é detido por deixar cachorro dentro de carro em Jardim da Penha

Segundo informações da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Estado, a denúncia foi feita por um vizinho do professor. O animal, que tem 12 anos e pesa 28 quilos, estaria há três horas no veículo e aparentava ter feridas nas pernas.

O professor foi encaminhado, junto com o cachorro, para a Delegacia Regional de Vitória para prestar depoimento, mas foi liberado por falta de provas. Segundo o dono, o cão tem problemas nas costas e não consegue subir as escadas. Ele afirmou, ainda, que os vidros do carro não estavam fechados.