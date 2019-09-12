Professor deve ser indenizado após ameaça de pai de aluna no ES

Professor universitário recebeu ameaças por celular de pai de aluna após tê-la reprovado Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um professor universitário poderá ganhar uma indenização de R$ 6 mil por danos morais, após receber ameaças do pai de uma aluna. O caso aconteceu na cidade de Nova Venécia , município do Noroeste do Estado. A decisão foi dada pela 2° Vara Cível da cidade.

via De acordo com o professor, ele começou a receber os textosvia WathsApp , após reprovar a estudante por ter plagiado o projeto de pesquisa de conclusão de curso.

O réu não negou o envio das mensagens, mas alegou que por diversas vezes tentou falar amigavelmente com o professor pelo telefone, para saber quais foram os critérios para a reprovação de sua filha.

Segundo o réu, como não teve retorno, acabou ficando extremamente irritado, o que levou a enviar os textos no calor da emoção, e que não teria coragem de agredir ou fazer algum mal ao professor.

O juiz que analisou o caso salientou que o fato do professor não atender e nem retornar as ligações, não dá direito ao pai da aluna de ofendê-lo e ameaçá-lo, condenando assim o pai da aluna por danos morais.