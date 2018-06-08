Professor assume a Secretaria da Educação do Espírito Santo

O governador Paulo Hartung anunciou que Haroldo Rocha deixa o cargo e quem assume é o professor Aridelmo Teixeira Crédito: Leo Duarte | Secom

Após o economista Haroldo Corrêa Rocha aceitar o convite para ser o novo secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), o governo do Estado anunciou que o professor Aridelmo Teixeira assumirá a pasta. Haroldo assume o número dois no ministério a convite do ministro Rossieli Soares.

Já o novo titular da pasta no Estado é um dos fundadores da faculdade Fucape, além de diretor-presidente do movimento empresarial Espírito Santo em Ação.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira (7), pelo governador Paulo Hartung. Estamos atendendo uma missão em visão ao interesse do País. Enquanto isso, no Estado, optamos pelo professor Aridelmo Teixeira que tem uma visão gerencial correta e, pela questão da implantação da Escola Viva, ele está integrado à equipe da Sedu. A ideia foi procurar alguém que entre jogando e não precise de um período de adaptação, revelou.

Segundo Aridelmo, a gestão dará continuidade aos três principais projetos do governo na educação: Escola Viva, o programa Jovem de Futuro, e o Pacto pelo Aprendizado no Espírito Santo (Paes). Só a educação é capaz de transformar a sociedade. Resolveram me confiar essa tarefa e eu estou cheio de energia para tocar os projetos. Vou fazer com muito compromisso e com apoio da sociedade, disse.

SAÍDA



Haroldo é o terceiro secretário do Espírito Santo cedido para o Governo Federal para atuar como secretário-executivo de um Ministério. A economista Ana Paula Vescovi ocupa o cargo no Ministério da Fazenda e Márcio Felix, no Ministério de Minas e Energia.

O que me motiva ir para o ministério é poder contribuir para consolidar as ações que fazem a educação avançar. Estando no ministério também posso contribuir com o Estado porque além de cuidar da educação básica, cuida também da educação superior. Eu vou conversar com os reitores do Instituto Federal e a Ufes para ver quais são as necessidades e como posso ajudá-los, relatou.

Your browser does not support the audio element. Professor Arildelmo Teixeira assume a Secretaria da Educação do Espírito Santo





PERFIL DO NOVO SECRETÁRIO

O novo secretário publicou vários artigos em periódicos Qualis/Capes. Ele também participou do desenvolvimento de 60 produtos tecnológicos. Aridelmo já orientou 58 dissertações de mestrado e diversas monografias na área de Administração e Contabilidade. Atualmente, ele coordena seis projetos de pesquisa e participa de outros quatro projetos nas áreas de Contabilidade e Gestão de entidades públicas e privadas.

O secretário é membro da Delegação Brasileira do ISAR /UNCTAD (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting / United Nations Conference for Trade and Development), além de ser coordenador adjunto da Área de Administração, Contabilidade e Turismo da CAPES.

Ele atuou como Membro da Comissão de Assessoramento na área de Ciências Sociais Aplicadas na Fundação de Amparo a Pesquisa no Espírito Santo (FAPES), é também membro do Comitê Estadual Integrado de Educação Profissional (Cointec) e já coordenou o Projeto de Pesquisa financiado pelo Edital Universal 2011 da Fundação de Amparo a Pesquisa no Espírito Santo (Fapes).