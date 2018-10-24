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Medida

Procon vai notificar Cesan por problema no fornecimento de água

O objetivo da medida é garantir a não cobrança dos valores relativos aos dias em que houve a falta de água na próxima fatura dos consumidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 20:30

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 20:30

Crédito: Arquivo/A GAZETA
Devido aos problemas de falta de água em alguns bairros da Capital, o Procon de Vitória deve notificar a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). O objetivo da medida é garantir a não cobrança dos valores relativos aos dias em que houve a falta de água na próxima fatura dos consumidores
De acordo com a Prefeitura de Vitória, o abastecimento está comprometido após obras de manutenção preventiva em adutoras que aconteceram no último sábado (20). Dos bairros que ficaram sem água, 208 tiveram os serviços finalizados no mesmo dia. Uma das obras de interligação de adutoras atrasou e, no domingo, 43 bairros permaneceram sem abastecimento. O fornecimento foi normalizado somente na segunda-feira (22).
A prefeitura pede que os moradores, que estão sem água em casa, procurem o Procon, pelo Fala Vitória 156, por meio aplicativo Procon Vitória ou pessoalmente, na sede do órgão, localizado na Casa do Cidadão, no bairro Itararé, em Vitória.
O OUTRO LADO
Na tarde desta quarta-feira (24), a reportagem do Gazeta Online procurou a companhia e, por meio de nota, a Cesan informou que ainda não tinha sido notificada pelo Procon.

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