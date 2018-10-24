Procon vai notificar Cesan por problema no fornecimento de água

De acordo com a Prefeitura de Vitória, o abastecimento está comprometido após. Dos bairros que ficaram sem água, 208 tiveram os serviços finalizados no mesmo dia. Uma das obras de interligação de adutoras atrasou e, no domingo, 43 bairros permaneceram sem abastecimento. O fornecimento foi normalizado somente na segunda-feira (22).