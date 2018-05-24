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Em Vitória

Procon pode autuar posto de gasolina que expôs preços distintos no ES

Posto localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, expõe placa com valor errado do encontrado por motoristas no ato de abastecer

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 20:33
Posto de combustível de Vitória Crédito: André Rodrigues/Gazeta Online
O Procon de Vitória informou que pode notificar, ainda nesta quinta-feira (24), um posto de combustível da capital capixaba que expôs, durante parte do dia, uma placa contendo preço diferente ao do produto. O estabelecimento colocou em destaque o preço da gasolina comum custando R$ 8,89 e, nas bombas, a gasolina comum era adquirida por R$ 4,69.
O Procon do município informou que, mesmo que não tenha ocorrido má fé por parte do dono do posto, já que na prática o valor cobrado na bomba era menor do informado na placa, a empresa deve ser responsabilidade. O órgão contou que fiscais foram enviados ao local para atestar a denúncia recebida de consumidores através de fotos enviadas pelo aplicativo "Procon Vitória".
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Bomba consta valor diferente ao da placa Crédito: André Rodrigues/Gazeta Online
"O Código de Defesa do Consumidor estabelece que as empresas precisam apresentar de forma clara e precisa os valores dos produtos. Neste caso o posto de combustível está cobrando menos do que o valor real do produto, porém, caso o erro de informação na clara seja confirmado pelos fiscais, a empresa será responsabilizada da mesma maneira", explicou o Procon.
Segundo o Procon, um processo de averiguação preliminar foi aberto. Em caso de confirmação, a loja será notificada e terá 10 dias para responder aos questionamentos feitos pela instituição. A partir desses esclarecimentos, o Procon pode abrir um processo que vai decidir pela eventual multa. O valor pode variar de R$ 614 a R$ 9 milhões.
O próprio dono do posto admitiu que as fotos são verdadeiras. Em entrevista, o empresário disse que "o fato ocorreu por conta de um erro na hora de montar o valor na placa" e que "prontamente a sinalização do preço encontrado na placa foi corrigida."

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