Procon pode autuar posto de gasolina que expôs preços distintos no ES

Posto de combustível de Vitória Crédito: André Rodrigues/Gazeta Online

O Procon de Vitória informou que pode notificar, ainda nesta quinta-feira (24), um posto de combustível da capital capixaba que expôs, durante parte do dia, uma placa contendo preço diferente ao do produto. O estabelecimento colocou em destaque o preço da gasolina comum custando R$ 8,89 e, nas bombas, a gasolina comum era adquirida por R$ 4,69.

O Procon do município informou que, mesmo que não tenha ocorrido má fé por parte do dono do posto, já que na prática o valor cobrado na bomba era menor do informado na placa, a empresa deve ser responsabilidade. O órgão contou que fiscais foram enviados ao local para atestar a denúncia recebida de consumidores através de fotos enviadas pelo aplicativo "Procon Vitória".

Bomba consta valor diferente ao da placa Crédito: André Rodrigues/Gazeta Online

"O Código de Defesa do Consumidor estabelece que as empresas precisam apresentar de forma clara e precisa os valores dos produtos. Neste caso o posto de combustível está cobrando menos do que o valor real do produto, porém, caso o erro de informação na clara seja confirmado pelos fiscais, a empresa será responsabilizada da mesma maneira", explicou o Procon.

Segundo o Procon, um processo de averiguação preliminar foi aberto. Em caso de confirmação, a loja será notificada e terá 10 dias para responder aos questionamentos feitos pela instituição. A partir desses esclarecimentos, o Procon pode abrir um processo que vai decidir pela eventual multa. O valor pode variar de R$ 614 a R$ 9 milhões.