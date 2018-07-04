Procon da Serra: consumidor pode pegar senha presencial para mutirão

Mutirão do Procon da Serra Crédito: Reprodução

Procon da Serra agora pode pegar senha presencial e conseguir descontos de até 100% em juros e multas. Quem não conseguiu vaga ou não tem acesso ao agendamento online também terá chance de ser atendido. O consumidor que quiser negociar dívidas no Mutirão de Negociação de Dívidas dodaagora pode pegar senha presencial e conseguir descontos de até 100% em juros e multas. Quem não conseguiu vaga ou não tem acesso ao agendamento online também terá chance de ser atendido.

A Secretaria de Comunicação da Serra informou que até esta quinta-feira (6) será possível fazer o agendamento online pelo site procon.serra.es.gov.br . Lá, os consumidores devem marcar o dia e a hora com três empresas que ainda têm vagas - são elas: Crefisa, Agora Cred e Sky, que têm 696 vagas.

Depois de agendar, é só comparecer à Faculdade Doctum, próximo ao

, com comprovante de agendamento, CPF, documento com foto e comprovante de residência em mãos que será atendido na hora marcada.

O Procon afirma que ampliou a estratégia de agendamento, para dar condições para mais moradores do município participarem. Percebemos que algumas pessoas agendaram e não compareceram e, por outro lado, havia muitos consumidores interessados em participar que desconhecem o site, não têm acesso a ele ou não encontraram mais vagas para as empresas pretendidas. Por isso, distribuímos senhas presencialmente e, a partir das desistências dos agendamentos on-line, reorganizamos as agendas. Todos os consumidores estão sendo atendidos, afirmou a diretora do Procon, Nívia Passos.

Estão sendo negociadas dívidas vencidas há mais de 60 dias, com exceção da Claro, que vai negociar dívidas com mais de 45 dias. Os descontos em juros e multas podem chegar a até 100% e os parcelamentos, em até 96 vezes.

DÍVIDAS NEGOCIADAS

No Banco do Brasil, operações de pessoas físicas vencidas há mais de 60 dias podem ser negociadas. O estabelecimento não negocia dívidas de pessoa jurídica, financiamento imobiliário e de veículo, FIES, dívidas cedidas à ativos S.A. e dívidas já renegociadas recentemente;

Na Caixa Econômica Federal, cartão de crédito, crédito consignado, CDC, cheque especial, crédito pessoal, construcard, microcrédito e contratos de renegociação podem ser negociados. O estabelecimento não negocia contratos originados por pessoa jurídica, financiamento habitacional, crédito rural e financiamento de veículos. Em alguns casos, os descontos para pagamento à vista podem chegar a 90% do valor da dívida e o parcelamento pode chegar a 96 meses;

Na EPD Escelsa poderão ser negociadas dívidas de consumidores residenciais, rurais, comerciais e industriais;

Nas empresas Claro, Net e Embratel: TV, internet e Net Fone, para os produtos Claro TV, Fixo e móvel. Negociação de dívidas vencidas há pelo menos 45 dias. Para alguns casos o desconto pode chegar até 65% na negociação;

Vivo: não negocia dívidas de pessoa jurídica e com parcelamento em andamento;

AgoraCred: Descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento em até 24 vezes;

SKY: sem especificação;

Cesan: condições especiais para clientes com quatro ou mais dívidas em atraso. Descontos de até 100% nos juros e multas, além do parcelamento do débito em até 48 prestações sem correções futuras. Para garantir os descontos, o cliente deverá dar entrada mínima de 5% do valor do débito;

Crefisa: sem especificação;

Dacasa: dívidas com mais de 60 dias de atraso.

SERVIÇO

4º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon da Serra

- Quinta-feira (5): das 8h às 12hs e das 13h às 17h. Os bancos vão atender das 10h às 12h e das 13h às 16h, com exceção da Caixa, que vai seguir o horário do mutirão.

- Sexta-feira (6): das 8h às 13h.