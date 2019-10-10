Publicado em 10 de outubro de 2019 às 09:17
- Atualizado há 6 anos
Indignado com a morte do professor de História Mauro Celso Azevedo Guimarães, de 44 anos, o primo dele, o guarda municipal Fábio Defendente, apontou que o acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (09) foi provocado pela falta de fiscalização.
Fábio esteve no local do acidente, na Avenida Vale do Rio Doce, em São Torquato, Vila Velha, logo após uma bobina de aço despencar e atingir a moto onde estava o professor. Ele tinha acabado de dar aulas em Cariacica e seguia para casa, no bairro Alecrim.
Fábio DefendentePrimo do professor
De acordo com os peritos da Polícia Civil que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular. Os peritos explicaram que a fita catraca deve ser passada por dentro e por cima das bobinas para a amarração correta. Porém, as três bobinas estavam presas apenas pelas extremidades. As outras cinco estavam soltas, com amarrações irregulares feitas com fitas plásticas, o que não é permitido.
