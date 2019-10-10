Home
>
Grande Vitória
>
Primo de professor morto em acidente desabafa: "Falta fiscalização"

Primo de professor morto em acidente desabafa: "Falta fiscalização"

É meu primo, meu irmão, nós crescemos juntos. O que eu vou falar para a minha tia? Ele tem dois filhos. Mais uma vez: o cara amarrou o negócio com plástico, meu Deus!", reclamou o guarda municipal Fábio Defendente

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 09:17

 - Atualizado há 6 anos

Guarda municipal Fábio Defendente, primo de Mauro Celso Azevedo Guimarães, que morreu atingido por bobina Crédito: Elis Carvalho
00:00 / 01:17
Primo de professor morto em acidente desabafa que falta fiscalização

Indignado com a morte do professor de História Mauro Celso Azevedo Guimarães, de 44 anos, o primo dele, o guarda municipal Fábio Defendente, apontou que o acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (09) foi provocado pela falta de fiscalização.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Diversos shoppings, comércio de rua e supermercados funcionarão em horário especial; setores essenciais estarão de plantão neste período

Veja o que funciona no feriado de Natal na Grande Vitória

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

Fábio esteve no local do acidente, na Avenida Vale do Rio Doce, em São Torquato, Vila Velha, logo após uma bobina de aço despencar e atingir a moto onde estava o professor. Ele tinha acabado de dar aulas em Cariacica e seguia para casa, no bairro Alecrim.

"É meu primo, meu irmão, nós crescemos juntos. O que eu vou falar para a minha tia? Ele tem dois filhos. Mais uma vez: o cara amarrou o negócio com plástico, meu Deus! Não tem fiscalização. Até quando? Até quando o Brasil vai ficar desse jeito?"

Fábio Defendente

Primo do professor

De acordo com os peritos da Polícia Civil que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular. Os peritos explicaram que a fita catraca deve ser passada por dentro e por cima das bobinas para a amarração correta. Porém, as três bobinas estavam presas apenas pelas extremidades. As outras cinco estavam soltas, com amarrações irregulares feitas com fitas plásticas, o que não é permitido.

Bobina amarrada com plástico caiu de carreta e matou motorista em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Leia mais

"Absurdo", diz delegado sobre acidente que matou professor em Vila Velha

Ponto a ponto: o acidente com bobina que matou professor em Vila Velha

"Esperava pra almoçar,  mas ele não chegou", desabafa pai de professor

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente são torquato trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais