Primeira-dama do Espírito Santo também estava no helicóptero

O governador Paulo Hartung e a primeira-dama, Cristina Gomes Crédito: Leonardo Duarte/Secom

Palácio Anchieta confirmou que a primeira-dama do Estado, Cristina Gomes, estava no helicóptero Harpia 5, da Polícia Militar do Espírito Santo, que se acidentou em Domingos Martins, Região Serrana do Estado, na tarde dessa sexta-feira (10). Assim como o governador Paulo Hartung, dona Cristina saiu ilesa de dentro do helicóptero. A assessoria doconfirmou que a primeira-dama do Estado, Cristina Gomes, estava no helicóptero Harpia 5, dado, que se acidentou emdo Estado, na tarde dessa sexta-feira (10). Assim como o governador Paulo Hartung, dona Cristina saiu ilesa de dentro do helicóptero.

Questionada pelo Gazeta Online, a assessoria do Palácio descartou a hipótese de que o governador e a primeira-dama já teriam desembarcado da aeronave no momento do acidente. Ou seja, o acidente, de acordo com o Palácio Anchieta, aconteceu no momento do pouso do helicóptero, e não na decolagem  momento do retorno para Vitória  como chegou a ser ventilado.





O ACIDENTE

Um helicóptero da Polícia Militar do Espírito Santo sofreu um acidente na tarde desta sexta-feira (10), em Domingos Martins, região Serrana do Estado. A aeronave é a Harpia 05, modelo Helibrás AS-350B2 Esquilo.

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), segundo a assessoria de imprensa dele, estava a bordo porque seguia para um festival de cinema na cidade.

Ao pousar em uma fazenda do Incaper, a cauda do helicóptero teria atingido uma trave do campo de futebol durante o procedimento de pouso. O governador e os pilotos, ainda de acordo com a assessoria, não tiveram ferimentos e passam bem.

SUPORTE

Após o acidente, outra aeronave do governo foi acionada e seguiu para a região Serrana para dar suporte. Segundo controladores de tráfego aéreo, autoridades aeronáuticas de Brasília já tomaram conhecimento do acidente e pediram mais informações sobre o que ocorreu com o Harpia 05.

Mesmo horas após o acidente, não há informações oficiais sobre trajetória do voo e dinâmica completa do acidente.

A princípio, uma piloto comandava a aeronave. Havia, ainda, um copiloto. Ambos são capitães da Polícia Militar.