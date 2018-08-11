Primeira-dama do Espírito Santo também estava no helicóptero

A assessoria do Palácio Anchieta confirmou que a primeira-dama do Estado, Cristina Gomes, estava no helicóptero Harpia 5, da Polícia Militar do Espírito Santo, que se acidentou em Domingos Martins, Região Serrana do Estado, na tarde dessa sexta-feira (10). Assim como o governador Paulo Hartung, dona Cristina saiu ilesa de dentro do helicóptero.
Questionada pelo Gazeta Online, a assessoria do Palácio descartou a hipótese de que o governador e a primeira-dama já teriam desembarcado da aeronave no momento do acidente. Ou seja, o acidente, de acordo com o Palácio Anchieta, aconteceu no momento do pouso do helicóptero, e não na decolagem momento do retorno para Vitória como chegou a ser ventilado.
O ACIDENTE
Um helicóptero da Polícia Militar do Espírito Santo sofreu um acidente na tarde desta sexta-feira (10), em Domingos Martins, região Serrana do Estado. A aeronave é a Harpia 05, modelo Helibrás AS-350B2 Esquilo.
O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), segundo a assessoria de imprensa dele, estava a bordo porque seguia para um festival de cinema na cidade.
Ao pousar em uma fazenda do Incaper, a cauda do helicóptero teria atingido uma trave do campo de futebol durante o procedimento de pouso. O governador e os pilotos, ainda de acordo com a assessoria, não tiveram ferimentos e passam bem.
SUPORTE
Após o acidente, outra aeronave do governo foi acionada e seguiu para a região Serrana para dar suporte. Segundo controladores de tráfego aéreo, autoridades aeronáuticas de Brasília já tomaram conhecimento do acidente e pediram mais informações sobre o que ocorreu com o Harpia 05.
Mesmo horas após o acidente, não há informações oficiais sobre trajetória do voo e dinâmica completa do acidente.
A princípio, uma piloto comandava a aeronave. Havia, ainda, um copiloto. Ambos são capitães da Polícia Militar.
Um bombeiro militar que estava no local do acidente informou que não houve vazamento de combustível da aeronave e que não há risco de incêndio ou explosão.