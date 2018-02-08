PRF intensifica fiscalização nas rodovias no feriado de Carnaval

Policiais rodoviários federais durante operação de trânsito Crédito: Arquivo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que vai intensificar o reforço de fiscalização no período do feriado de Carnaval. A Operação Carnaval está integrada à Operação Rodovida, que começou no dia 22 de dezembro de 2017.

O objetivo da operação é reforçar as ações de policiamento e fiscalização para prevenir e evitar a ocorrência de acidentes de trânsito. De sexta (9) até quarta-feira (14), ações e abordagens serão feitas com mais frequência pela PRF.

Excesso de velocidade, embriaguez no volante, ultrapassagens indevidas e falta do uso de cinto de segurança e cadeirinha são alguns dos alvos principais da fiscalização.

Durante o carnaval de 2017, foram registrados 49 acidentes de trânsito, em que 5 pessoas morreram e 25 ficaram feridas. 3.773 pessoas foram fiscalizadas e 3.610 veículos abordados. 24 pessoas foram multadas e duas foram presas por estarem dirigindo sob efeito de álcool.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO

Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículo e cargas paletizadas terão restrição de tráfego na Operação Carnaval.

HORÁRIOS

- 09/02 (sexta-feira): de 16 às 22 horas;

- 10/02 (sábado): de 06 às 12 horas;

- 13/02 (terça-feira): 16 às 22 horas;