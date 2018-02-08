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Direção Segura

PRF intensifica fiscalização nas rodovias no feriado de Carnaval

Excesso de velocidade, embriaguez no volante, ultrapassagens indevidas e falta do uso de cinto de segurança e cadeirinha são alguns dos alvos principais da fiscalização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 21:07

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 21:07

Policiais rodoviários federais durante operação de trânsito Crédito: Arquivo
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que vai intensificar o reforço de fiscalização no período do feriado de Carnaval. A Operação Carnaval está integrada à Operação Rodovida, que começou no dia 22 de dezembro de 2017.
O objetivo da operação é reforçar as ações de policiamento e fiscalização para prevenir e evitar a ocorrência de acidentes de trânsito. De sexta (9) até quarta-feira (14), ações e abordagens serão feitas com mais frequência pela PRF.
Excesso de velocidade, embriaguez no volante, ultrapassagens indevidas e falta do uso de cinto de segurança e cadeirinha são alguns dos alvos principais da fiscalização.
Durante o carnaval de 2017, foram registrados 49 acidentes de trânsito, em que 5 pessoas morreram e 25 ficaram feridas. 3.773 pessoas foram fiscalizadas e 3.610 veículos abordados. 24 pessoas foram multadas e duas foram presas por estarem dirigindo sob efeito de álcool.
RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO
Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículo e cargas paletizadas terão restrição de tráfego na Operação Carnaval.
HORÁRIOS
- 09/02 (sexta-feira): de 16 às 22 horas;
- 10/02 (sábado): de 06 às 12 horas;
- 13/02 (terça-feira): 16 às 22 horas;
- 14/02 (quarta-feira): 06 às 12 horas.

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