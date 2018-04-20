PRF detém menor envolvido em morte de motorista de app em Vitória

Menor envolvido em morte de motorista de aplicativo é detido com moto roubada durante fiscalização da PRF na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (19) Crédito: Divulgação/PRF

Um adolescente suspeito de envolvimento no assassinato de um motorista de aplicativo na Praia do Canto, em Vitória , foi detido com uma moto roubada durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (19). Peças da motocicleta eram de modelos diferentes, além do veículo ter a "placa fria". O rapaz foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra.

O adolescente não portava documentação pessoal ou do veículo, e informou outras identidades antes da identificação correta por ter mandados de busca e apreensão por roubo desde março deste ano. Segundo a PRF, ele está envolvido na morte de um motorista de Uber, que teve corpo abandonado na Praça dos Namorados, em Vitória , no mês passado.

De acordo com a PRF, a moto conduzida pelo menor, de cor prata, portava uma placa de motocicleta da cor preta, fato que chamou atenção da polícia. Ao ser abordado, foram identificadas outras peças de modelos diferentes.

Após checagem detalhada, foi constatado que a motocicleta estava com placa fria e a original apresentava três ocorrências de furto em Cariacica.

UM DOS SUSPEITOS DO CRIME SE ENTREGOU À POLÍCIA

O motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56, foi assassinado após bandidos embarcarem na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo Pessoal

motorista de aplicativo José Augusto Zatta, de 56 anos, na manhã do dia 11 de março, na Praia do Canto, em Vitória, se entregou à polícia no dia 23 do mesmo mês. Um dos suspeitos de matar o, de 56 anos, na manhã do dia 11 de março, na Praia do Canto, em Vitória, se entregou à polícia no dia 23 do mesmo mês.

Christian Patrick Buril, de 21 anos, procurou a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. No dia do crime, ele contou com a ajuda de um adolescente de 17 anos, e do comparsa André Luís Rodrigues Patrocínio Folador, conhecido com "2D", de 21 anos, que teria realizado a chamada pelo aplicativo no celular. Os dois estão foragidos.

O CASO

O corpo do motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56 anos, foi encontrado na manhã de domingo (11) na Avenida Saturnino de Brito, perto da lanchonete Bob's, na Praia do Canto, em Vitória. O assassinato teria acontecido por volta das 4 horas da manhã.

Quando avistaram o corpo, moradores da região pensaram que poderia se tratar de um atropelamento. O Samu e a Polícia Militar foram chamados, mas quando chegaram ao local, os socorristas perceberam que o homem tinha uma perfuração na nuca.

Por volta das 6 horas, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o local e o corpo de José Augusto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).

Após encontrarem o corpo do motorista, a polícia recebeu uma outra denúncia. Um carro estaria abandonado, com as portas abertas e marcas de sangue, próximo a um posto de gasolina na Rua Antônio Damiani, também na Praia do Canto.

Testemunhas disseram aos policiais que viram dois homens correndo por essa rua e jogando a chave do carro no chão. A perícia constatou que o homem encontrado perto da lanchonete havia sido assassinado dentro desse veículo.

A família de José Augusto foi à DHPP por volta das 13 horas para tomar conhecimento do que havia acontecido com o motorista.

CONFIRMAÇÃO

O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), Luis Fernando Muller, contou à equipe do Gazeta Online que os bandidos pegaram a corrida com o motorista assassinado no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Apenas duas ruas depois do ponto de partida, os rapazes atiraram em José Augusto e jogaram o corpo do motorista perto da lanchonete.

Ainda segundo representantes da Amapes, José Augusto trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de 4 meses.