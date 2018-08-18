PRF corrige informação sobre acidente em Guarapari

Apesar da Central da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) ter informado à reportagem, por telefone, que duas pessoas morreram no acidente que aconteceu no início da noite em Amarelos, em Guarapari, no quilômetro 323 da BR 101, a Eco101 informou que a informação estava equivocada e que as duas pessoas que se envolveram no acidente foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Em novo contato com a PRF, desta vez com o superintendente Wylis Lyra, foi dada a correção da informação sobre o acidente, e a confirmação de que as vítimas sobreviveram e foram socorridas.
A colisão aconteceu entre um carro, que caiu de uma ribanceira, e um caminhão. Além da PRF e da Eco101, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para auxiliar na ocorrência.