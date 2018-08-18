PRF corrige informação sobre acidente em Guarapari

Apesar da Central da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) ter informado à reportagem, por telefone, que duas pessoas morreram no acidente que aconteceu no início da noite em Amarelos, em, no quilômetro 323 da, ainformou que a informação estava equivocada e que as duas pessoas que se envolveram no acidente foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória.