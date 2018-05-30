PRF aplica mais de 800 multas em 14 pontos de bloqueio no ES

Trecho da BR 101, em Viana, tomado por caminhoneiros Crédito: Reprodução

A manifestação dos caminhoneiros completa 10 dias e já rendeu 846 multas em rodovias federais no Espírito Santo nos 14 pontos de retenção ainda existentes no Estado.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wylis Lyra, explica que essas multas foram decorrentes da manifestação, como estacionar em locais proibidos e dirigir sob efeito de álcool, por exemplo. São multas aplicadas a condutores que passaram pela manifestação, nem todas são pessoas que estão no ato, disse.

Ele acrescenta que essas infrações, que vão de leve a gravíssima, geram pontos na carteira e multa. As consideradas leve têm valor máximo de R$ 88,80 gerando três pontos na CNH. As multas gravíssimas, que podem acarretar na suspensão imediata da CNH, tem valores que variam de R$ 293,47 a R$ 17 mil.

O superintendente disse que já houve a aplicação de uma multa por bloqueio de via nesta semana. No entanto, não soube precisar o dia e onde teria acontecido. Ele disse que já foi informado ao Ministério de Segurança Pública.

Essas multas são aplicadas a pessoas que não liberarem o tráfego de caminhões com cargas consideradas de produtos essenciais, como remédios, insumos hospitalares, carga viva, ração, gás, e alimentos nas estradas. A medida foi autorizada pela justiça através de uma liminar, a pedido da Procuradoria Geral do Estado.