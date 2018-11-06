PRF anuncia leilão de 300 veículos apreendidos no ES

Veículos sem restrição de furto ou roubo estão sendo leiloados pela Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal do(SRPRF-ES) desde a última segunda-feira (5). O leilão acontece até esta quinta-feira (8) e os interessados podem examinar os lotes neste período de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas no pátio conveniado BR Estadia e Remoção de Veículos, na. Aproximadamente 300 veículos em condições de circulação serão arrematados.