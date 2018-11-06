PRF anuncia leilão de 300 veículos apreendidos no ES

Veículos sem restrição de furto ou roubo estão sendo leiloados pela Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (SRPRF-ES) desde a última segunda-feira (5). O leilão acontece até esta quinta-feira (8) e os interessados podem examinar os lotes neste período de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas no pátio conveniado BR Estadia e Remoção de Veículos, na Serra. Aproximadamente 300 veículos em condições de circulação serão arrematados.
O edital do leilão foi publicado no Diário Oficial da União no dia 9 de outubro e tem como objetivo a venda de veículos de terceiros classificados como conservados (recuperáveis), sucatas (aproveitáveis) e material ferroso e outros bens de terceiros, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram há mais de 60 dias nos pátios administrados pela Regional do Espírito Santo.
Para visitar o local e olhar o veículo de interesse, o participante deve se apresentar com um documento pessoal original com foto, deve estar cadastrado no site do leiloeiro oficial e habilitado para participar da respectiva hasta pública. O site é www.vixleiloes.com.br. Para mais detalhes sobre o local onde os veículos estão estacionados, ligar para o telefone (27) 3064-9257.
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