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Greve dos caminhoneiros

PRF: 'Se necessário, faremos prisões para garantir direito de ir e vir'

Equipes da Polícia Rodoviária Federal irão intervir para que caminho de quem deseja trabalhar não seja obstruído

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 15:19
Equipes da PRF irão intervir para que as rodovias não sejam interditadas Crédito: Ouvinte CBN/Humberto Martins
O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Wylis Lyra, afirmou, em entrevista ao ES TV 1ª edição, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (30), que as pessoas responsáveis por atrapalhar a passagem dos caminhoneiros que querem voltar a trabalhar já foram identificadas. Segundo Wylis, equipes da PRF irão intervir para que as rodovias não sejam interditadas. "Se necessário, faremos prisões para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos", afirmou o superintendente.
Ainda de acordo com Lyra, a PRF pode agir de maneira mais enérgica para garantir o tráfego de caminhões nas rodovias que cortam o Estado. "Nossa equipe chega e faz o primeiro contato. Não havendo boa vontade, o uso da força será empregado".
Wylis Lyra ressaltou que pessoas que não são da categoria estão infiltradas nas manifestações. O superintende contou, ainda, que a PRF está trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para permitir a passagem dos caminhoneiros que querem voltar a trabalhar e garantir a segurança dos mesmos.
 

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