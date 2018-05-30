PRF: 'Se necessário, faremos prisões para garantir direito de ir e vir'

Equipes da PRF irão intervir para que as rodovias não sejam interditadas Crédito: Ouvinte CBN/Humberto Martins

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Wylis Lyra, afirmou, em entrevista ao ES TV 1ª edição, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (30), que as pessoas responsáveis por atrapalhar a passagem dos caminhoneiros que querem voltar a trabalhar já foram identificadas. Segundo Wylis, equipes da PRF irão intervir para que as rodovias não sejam interditadas. "Se necessário, faremos prisões para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos", afirmou o superintendente.

Ainda de acordo com Lyra, a PRF pode agir de maneira mais enérgica para garantir o tráfego de caminhões nas rodovias que cortam o Estado. "Nossa equipe chega e faz o primeiro contato. Não havendo boa vontade, o uso da força será empregado".

Wylis Lyra ressaltou que pessoas que não são da categoria estão infiltradas nas manifestações. O superintende contou, ainda, que a PRF está trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para permitir a passagem dos caminhoneiros que querem voltar a trabalhar e garantir a segurança dos mesmos.