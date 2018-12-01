Previsão do tempo: alerta de muita chuva para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Climatempo emitiram alertas de fortes chuvas para o Espírito Santo já válidos a partir da noite deste sábado (1º). Há risco de chuva forte e volumosa sobre todo o Estado, incluindo a Grande Vitória. A chuva pode ser forte em pouco tempo e também moderada a forte por várias horas consecutivas.
As duas formas de precipitação geram grandes acumulados de água que podem provocar alagamentos nos centros urbanos, transbordamento de rios e córregos. Há risco de granizo e queda de raios. Rajadas de vento entre 60 km/h e 80 km/h podem ocorrer durante a chuva.
O alerta do Inpe é válido até a noite deste domingo (2). Já o Climatempo prevê essas condições climáticas no Espírito Santo até a terça-feira (4).