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Temporal

Previsão do tempo: alerta de muita chuva para o Espírito Santo

Segundo o Inpe e Climatempo, há previsão de vendaval e raios, além de chuva volumosa

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 19:59
Crédito: Fernando Madeira | GZ | Arquivo
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Climatempo emitiram alertas de fortes chuvas para o Espírito Santo já válidos a partir da noite deste sábado (1º). Há risco de chuva forte e volumosa sobre todo o Estado, incluindo a Grande Vitória. A chuva pode ser forte em pouco tempo e também moderada a forte por várias horas consecutivas.
As duas formas de precipitação geram grandes acumulados de água que podem provocar alagamentos nos centros urbanos, transbordamento de rios e córregos. Há risco de granizo e queda de raios. Rajadas de vento entre 60 km/h e 80 km/h podem ocorrer durante a chuva.
> Escuna que naufragava por causa da chuva é recuperada
O alerta do Inpe é válido até a noite deste domingo (2). Já o Climatempo prevê essas condições climáticas no Espírito Santo até a terça-feira (4).

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