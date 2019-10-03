Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Previsão de tempo firme nesta quinta-feira (3) no Espírito Santo
Sol e calor

Previsão de tempo firme nesta quinta-feira (3) no Espírito Santo

O sol volta a aparecer no Espírito Santo, elevando as temperaturas

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 21:18

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

02 out 2019 às 21:18
O tempo permanecerá firme no Espírito Santo nesta quinta-feira Crédito: Natalia Vicente
O calor está voltando ao Espírito Santo. O ar seco e quente ainda toma conta da Região Sudeste e deixa a quinta-feira(3) para o capixaba com sol em todo o Estado e as temperaturas mais altas. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.
Na Grande Vitória, não há previsão de chuva e o dia começa com a temperatura mínima de 17°C e a máxima chega a 29°C.  Na Região Sul do Estado, nas áreas menos elevadas, os termômetros registram a mínima de 19°C e a máxima de 31°C.
Na Região Serrana, nas áreas mais altas, a temperatura mínima é de 15°C e a máxima não ultrapassa os 26°C.
Já no Norte do Estado, o sol entre nuvens deixa o clima com temperatura mínima de 17°C e a máxima registra 30°C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados