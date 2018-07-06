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Previsão do Tempo

Previsão de sol, tempo seco e mar agitado neste final de semana no ES

Segundo o Climatempo, o mar deve voltar a ficar calmo neste sábado e o sol deve aparecer até a segunda-feira (9)

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 14:08
Neste final de semana o sol aparece e fará calor em todas as regiões do Estado Crédito: Reprodução/Web
O final de semana será sem chuva e com mar agitado no Espírito Santo de acordo com a previsão do Climatempo. O tempo ficará seco e apenas na terça-feira (10) uma nova frente fria deve chegar ao Estado e mudar o clima.
Para esta sexta-feira (6), a Marinha informa que o mar da costa Capixaba, e por todo o Sudeste, está agitado por conta de uma frente fria que está sobre o oceano. O Climatempo reafirma a situação e deixa o alerta para os banhistas. Não há possibilidade de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 30°C e a mínima a 17°C.
Já no sábado (7) a agitação do mar diminui, e o dia será ensolarado, com tempo seco e também não há previsão de chuvas.
No domingo (10) o tempo se mantém ensolarado e seco. A temperatura pode variar entre 16°C e 31°C.
Segunda-feira (9) o dia é de sol, mas a noite o tempo vira e pode haver rajadas de vento e aumento da nebulosidade. Isto porque uma frente fria chega ao ES na terça (10). A temperatura máxima pode variar entre 18°C e 32°C.
 

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