Previsão de mais chuva forte deixa o ES em alerta

Chuva deixa ruas alagadas no bairro Industrial em Viana Crédito: Fernando Madeira

As chuvas que atingem o Espírito Santo desde o último sábado trazem preocupação à Defesa Civil Estadual. Isto porque, a previsão é de mais chuva nos próximos dias , o que pode piorar a situação principalmente na Grande Vitória. Ao todo, 18 municípios foram afetados pelo alto volume de água nas últimas 24 horas (confira na tabela abaixo).

"Quando chove de forma espaça é mais tranquilo, mas o volume de água aqui está muito forte. Estamos acompanhando a previsão, que nos mostra chuvas contínuas com possibilidade de pancadas. De quinta até domingo fica um pouco mais tranquilo, mas de domingo à segunda voltam a ter chuvas mais fortes. E isso nos preocupa muito", declarou o major Pimenta, chefe do departamento de resposta da Defesa Civil Estadual.

Coronel André, coordenador estadual da Defesa Civil, disse que Órgão está em alerta Crédito: Iara Diniz

"As áreas de risco da Grande Vitória são muitas porque há muitas encostas. Esse período longo recebendo chuvas é um complicador principalmente nestes locais porque começa a encharcar e pode propiciar um dano maior às residências mais frágeis e também causar dano humano", declarou o coronel André, coordenador da Defesa Civil Estadual.

SMS PARA ALERTA DE CHUVAS

Moradores de todo o Estado podem receber alertas de chuvas, alagamentos e riscos de deslizamento pelo telefone por meio de um sistema da Defesa Civil Estadual. As mensagens, por SMS, são grátis, e são enviadas de acordo com as atualizações recebidas pelo órgão a respeito da situação das chuvas que atingem o Espírito Santo.

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Para receber as mensagens, o morador deve enviar o CEP do local onde mora, trabalha, ou qualquer lugar que ele deseja ser informado da situação, para o número 40199. Ele vai receber uma mensagem de confirmação de cadastro e passará a receber todos os alertas emitidos pela Defesa Civil.

"É importante que a população saiba deste serviço e se cadastre para que esteja informada de possíveis riscos nos locais onde mora ou frequenta. É um serviço gratuito e que tem como objetivo manter as pessoas atentas", declarou o major Pimenta.

Bairro Vasco da Gama, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira