Previsão de mais chuva forte deixa o ES em alerta

As chuvas que atingem o Espírito Santo desde o último sábado trazem preocupação à Defesa Civil Estadual. Isto porque, a previsão é de mais chuva nos próximos dias, o que pode piorar a situação principalmente na Grande Vitória. Ao todo, 18 municípios foram afetados pelo alto volume de água nas últimas 24 horas (confira na tabela abaixo).
"Quando chove de forma espaça é mais tranquilo, mas o volume de água aqui está muito forte. Estamos acompanhando a previsão, que nos mostra chuvas contínuas com possibilidade de pancadas. De quinta até domingo fica um pouco mais tranquilo, mas de domingo à segunda voltam a ter chuvas mais fortes. E isso nos preocupa muito", declarou o major Pimenta, chefe do departamento de resposta da Defesa Civil Estadual.
Diversas ruas da Grande Vitória ficaram alagadas durante esta quarta-feira (13). Aulas foram canceladas, moradores perderam móveis e muros de casas desabaram. Apesar de até o momento nenhuma ocorrência grave ter sido registrada pelo Corpo de Bombeiros, há risco de deslizamentos nas encostas. Para evitar maiores danos, a Defesa Civil tem feito um papel conjunto com os municípios, monitorando e emitindo avisos e alertas.
"As áreas de risco da Grande Vitória são muitas porque há muitas encostas. Esse período longo recebendo chuvas é um complicador principalmente nestes locais porque começa a encharcar e pode propiciar um dano maior às residências mais frágeis e também causar dano humano", declarou o coronel André, coordenador da Defesa Civil Estadual.
Até o momento, 43 pessoas foram retiradas de casa por riscos de desabamento. Os registros foram feitos em Vila Velha, Vitória e em Alegre, cidade do sul do Estado apontada pelo Corpo de Bombeiros como a situação mais crítica. No município, 30 casas foram destelhadas, houve registro de diversos danos materiais e 16 pessoas estão desalojadas.
SMS PARA ALERTA DE CHUVAS
Moradores de todo o Estado podem receber alertas de chuvas, alagamentos e riscos de deslizamento pelo telefone por meio de um sistema da Defesa Civil Estadual. As mensagens, por SMS, são grátis, e são enviadas de acordo com as atualizações recebidas pelo órgão a respeito da situação das chuvas que atingem o Espírito Santo.
Previsão de mais chuva forte deixa o ES em alerta
Para receber as mensagens, o morador deve enviar o CEP do local onde mora, trabalha, ou qualquer lugar que ele deseja ser informado da situação, para o número 40199. Ele vai receber uma mensagem de confirmação de cadastro e passará a receber todos os alertas emitidos pela Defesa Civil.
"É importante que a população saiba deste serviço e se cadastre para que esteja informada de possíveis riscos nos locais onde mora ou frequenta. É um serviço gratuito e que tem como objetivo manter as pessoas atentas", declarou o major Pimenta.
A Defesa Civil informou que recebeu relatos de pessoas que são cadastradas, mas não receberam os alertas nos últimos dias. O órgão disse que o serviço está sendo realizado e que as reclamações serão verificadas junto a companhias telefônicas.