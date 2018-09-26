Previsão de chuva, raios e rajadas de ventos de até 60 km/h para o ES

O sol e o calor devem dar uma trégua aos capixabas a partir de quinta-feira (27). É que, segundo a Climatempo, há previsão de chuva forte, acompanhada de raios e rajadas de vento para o Espírito Santo.
De acordo com instituto climatográfico, na quinta (27), as condições de chuva aumentam sobre os municípios que fazem divisa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Na sexta-feira (28), na Grande Vitória, o sol aparece, faz calor e, como a umidade continua alta e as nuvens aumentam, pode ocorrer pancadas de chuva com raios.
ALERTA DE VENTOS FORTES
No Espírito Santo há previsão de ventos intensos de até 60 km/h no litoral Sul do Estado, até a manhã da próxima sexta-feira (28). O alerta foi emitido pela Marinha do Brasil, na tarde desta quarta-feira (26).
O órgão ainda informa que os navegantes devem consultar as informações do alerta antes de irem ao mar, por meio do site da Marinha.