Presa quadrilha especializada em roubar fazendas no Espírito Santo

Integrantes de quadrilha que foram presos acusados de roubar propriedades rurais no Norte e no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Uma quadrilha com quatro criminosos foi presa nesta sexta-feira (06) acusada de praticar diversos roubos em fazendas de Pinheiros, Montanha e Boa Esperança, no Norte e no Noroeste do Estado. A prisão foi realizada após uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.

De acordo com o titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Douglas Trevizani Sperandio, as investigações da Operação Cochonilla começaram em fevereiro deste ano, após três propriedades rurais do município serem alvos de ações criminosas por um bando fortemente armado.

Na ocasião dos roubos, uma das vítimas foi baleada no tórax durante o assalto e precisou ficar internada por alguns dias em um hospital de São Mateus, e sobreviveu ao atentado. Foram realizadas diversas diligências até que chegamos ao chefe da quadrilha, explicou o delegado, que também coordenou a operação policial.

Com isso, a Polícia Civil passou a monitorar os integrantes da quadrilha através de interceptações telefônicas e descobriu que os criminosos agiam não apenas em Pinheiros, como também em Montanha e Boa Esperança.

Sperandio contou que as interceptações telefônicas foram determinantes para identificar todos os suspeitos. Após realizadas todas as investigações, solicitamos os mandados de prisão à Justiça, que acatou, e obtivemos êxito em prender o bando, ressaltou o delegado.

Na delegacia, os quatro acusados confessaram os crimes e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. A prisão deste bando é importante para dar tranquilidade aos moradores rurais de Pinheiros e região, ressaltando que vamos dar continuidade às investigações e novas prisões poderão ocorrer, destacou Sperandio.

O acusado de ser o chefe da quadrilha é um homem de 38 anos, que foi preso no bairro Galileia, em Pinheiros, e não teve o nome divulgado. Na casa dele foram encontrados eletrodomésticos de procedência duvidosa, que podem ter sido roubados das fazendas. Um veículo que era usado pelo bando nas ações criminosas também foi apreendido no local.

O segundo suspeito preso é Renato de Oliveira Santos, de 23 anos, na zona rural de Pinheiros. Ele é acusado de monitorar as fazendas que trabalhava e repassar as informações para os integrantes da quadrilha. Segundo a Polícia Civil, Santos foi considerado como uma vítima em um dos assaltos.

Apontado como integrante do grupo, um suspeito de 24 anos, que está preso desde o mês passado no CDP de São Mateus acusado de roubar um carro, recebeu o cumprimento do mandado de prisão.