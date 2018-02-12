Prepare os ponteiros: horário de verão se encerra no fim desta semana

Iniciado em outubro do ano passado, o horário de verão entra na sua última semana. A partir da meia-noite deste domingo (18) os relógios devem ser atrasados em uma hora. A mudança sempre acontece no terceiro domingo de fevereiro.

Pôr-do-sol em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A próxima edição do horário de verão deve começar mais tarde do que o de costume. Isso porque, no fim de 2017, o presidente Michel Temer assinou um decreto que diminui a duração do horário especial, transferindo o começo de outubro para novembro. A data de encerramento continuará no terceiro domingo de fevereiro de cada ano.

Your browser does not support the audio element. Prepare os ponteiros, horários de verão se encerra no fim desta semana

A decisão de Temer surgiu a partir de um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que solicitou que o horário de verão de 2018 tivesse início somente após o segundo turno das eleições, em 4 de novembro votação será em 28 de outubro. Segundo o TSE, a mudança pedida pelo ministro visa evitar atrasos na apuração dos votos e na divulgação dos resultados do pleito.