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Depois da folia

Prepare os ponteiros: horário de verão se encerra no fim desta semana

Os relógios devem ser atrasados em uma hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 19:20

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 19:20

Iniciado em outubro do ano passado, o horário de verão entra na sua última semana. A partir da meia-noite deste domingo (18) os relógios devem ser atrasados em uma hora. A mudança sempre acontece no terceiro domingo de fevereiro. 
Pôr-do-sol em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A próxima edição do horário de verão deve começar mais tarde do que o de costume. Isso porque, no fim de 2017, o presidente Michel Temer assinou um decreto que diminui a duração do horário especial, transferindo o começo de outubro para novembro. A data de encerramento continuará no terceiro domingo de fevereiro de cada ano.
Prepare os ponteiros, horários de verão se encerra no fim desta semana
A decisão de Temer surgiu a partir de um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que solicitou que o horário de verão de 2018 tivesse início somente após o segundo turno das eleições, em 4 de novembro votação será em 28 de outubro. Segundo o TSE, a mudança pedida pelo ministro visa evitar atrasos na apuração dos votos e na divulgação dos resultados do pleito.
Um dos exemplos citados pelo tribunal foi o Acre, onde as urnas são fechadas três horas depois da contagem de votos já ter sido iniciada nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. Atualmente, adotam o horário de verão os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

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