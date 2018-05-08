Prefeituras e PM vão combater festas ilegais na Copa do Mundo

Evento pós-carnaval no Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, causou tumulto Crédito: Foto do leitor - 19/02/2018

A Copa do Mundo está chegando e com ela, uma ação que será coordenada pelos setores de fiscalização das prefeituras da Grande Vitória e pela Polícia Militar pretende inibir festas irregulares durante o torneio. O evento terá início no dia 14 de junho e terminará no dia 15 de julho.

Segundo o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPOM), coronel Souza Reis, as prefeituras irão elaborar ações conjuntas para atuar na fiscalização do comércio ilegal e de eventos não autorizados. Vamos reordenar o efetivo para que os 5 mil policiais militares da Grande Vitória garantam a segurança, diz.

O secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira, explicou que há diversos pedidos de empresas privadas para a liberação de eventos, no entanto, eles ainda não foram avaliados. É fundamental a união para evitar esses eventos porque a Prefeitura tem a competência legal e a polícia controla a multidão. Vamos avaliar se a festa pode ocasionar transtornos ou não, relata.

REFORÇO

A Polícia Militar informou que estão sendo mapeados os lugares com maior aglomeração de pessoas nos jogos da Copa do Mundo para providenciar ali o reforço do efetivo policial. A intenção é fortalecer a sensação de segurança dos torcedores em todos os jogos, principalmente nos da seleção brasileira.

O planejamento ainda está sendo feito, mas o coronel adianta que o Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória; Jacaraípe, na Serra; Campo Grande, em Cariacica e a orla de Itaparica, em Vila Velha serão contemplados. Em geral, vamos evitar que os crimes recorrentes de uso e abuso de bebida alcoólica, como brigas, possam afetar o cidadão de bem. Eles precisam se sentir à vontade para ver os jogos, afirma o coronel Souza Reis.

O presidente da Associação Comercial e da Associação de Moradores da Praia do Canto, César Saade, informou que esse reforço já havia sido solicitado ao 1° Batalhão da PM para garantir que as aglomerações não acabem em confusão.

No carnaval deste ano, uma multidão foi ao Triângulo das Bermudas para festas organizadas pelas redes sociais. Os eventos foram realizados ilegalmente. Eles ocasionaram danos em calçadas, jardins, lixeiras e em vidros de lojas do bairro. Além disso, alguns comércios optaram por fechar as portas mais cedo por receio do comportamento da multidão.

É necessário fazer o planejamento para atuar em locais de grande movimento e evitar festas clandestinas. Festas realizadas no carnaval deste ano sem autorização atraíram pessoas que estavam ali para se beneficiar do movimento de maneira criminosa, defende Saade.

FISCALIZAÇÃO AJUDA OS COMERCIANTES

O presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Miguel Vervloet, informou que a iniciativa de inibir festas sem autorização e ambulantes vai ajudar os bares e restaurantes da Grande Vitória.

Esse trabalho é de suma importância. Temos que entender que esse tipo de fiscalização visa proteger a própria população, para que não seja exposta a eventos sem segurança e com o fornecimento de alimentos e bebidas sem a devida procedência. Além disso, é importante para prestigiar os empresários que se submetem às regras, geram emprego e arrecadam tributos para a sociedade, afirma o presidente do sindicato.