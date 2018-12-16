Prefeituras buscam soluções contra erosão nas praias

Erosão em Lagoa Funda, Marataízes Crédito: Andrade Ribeiro/Tv Gazeta Sul

A beleza do litoral capixaba se contrapõe, em alguns pontos, à erosão que avança pelas praias. Municípios buscam alternativas para conter o problema e minimizar seus efeitos, ainda que de maneira provisória. Em Piúma, no Litoral Sul por exemplo, a previsão é colocar 800 sacos de areia na Praia Central.

Desde 2015, as águas têm prolongado seu alcance, chegando à Avenida Beira-Mar. Conhecida pela passagem de trios elétricos, a via ganhará a ação paliativa para o verão. O investimento estimado é de R$ 48 mil. A prefeitura aguarda apenas liberação do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) para realizar o serviço.

Após o verão, a promessa é de construção de muro de contenção. O problema afeta mais de um quilômetro da avenida, que passou a ser de mão única por conta da erosão.

Em Meaípe, Guarapari, um novo muro de arrimo começou a ser construído este mês. Na praia do Riacho, o problema foi resolvido.

Na vizinha Anchieta, parte da praia de Ponta dos Castelhanos foi afetada. As obras do muro de contenção começaram neste mês. Também está prevista melhoria na avenida que vem sofrendo com erosão há três anos.

Outro balneário que enfrenta problemas é Marataízes. Na praia de Lagoa Funda, a situação se arrasta desde 2014, quando passou a receber serviços paliativos, como a colocação de pedras para refazer a orla. Um projeto definitivo para conter o avanço do mar, estimado em R$ 4 milhões, aguarda recursos federais.

Itaoca, balneário de Itapemirim, também recebeu obra provisória. Em outubro do ano passado, segundo moradores, a erosão começou a danificar calçadas e a prefeitura colocou sacos de areia para contenção.

Norte

A maioria das praias de Aracruz, no Norte do Estado, está sofrendo com erosão. Das 13 praias, apenas três estão estabilizadas, segundo a prefeitura. São elas: Santa Cruz, Praia Formosa e Praia do Gramutê. As demais da região de Barra do Riacho até Coqueiral apresentam solo exposto.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa que a erosão no litoral é ocasionada, geralmente, por fatores naturais, como a característica das areias.

Na Grande Vitória, o problema foi identificado na Curva da Jurema, na Capital, onde está em andamento processo de licitação para recuperação da orla. Em Vila Velha, Ponta da Fruta é a praia mais afetada.