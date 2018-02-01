Prefeitura vai averiguar mancha no mar em Vitória

Uma mancha no mar assustou quem passou pela praia que fica ao lado do Iate Clube, na Praia do Canto, em Vitória. Um internauta do Gazeta Online fez o registro no início da manhã desta quarta-feira (31).

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, uma lancha do monitoramento costeiro esteve na praia por volta das 17 horas, e não constatou nada de diferente nem percebeu mancha na água. No entanto, uma nova vistoria deve ser feita na manhã desta quinta-feira (1).