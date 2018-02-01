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Praia do Canto

Prefeitura vai averiguar mancha no mar em Vitória

Uma lancha do monitoramento costeiro vai ao local na manhã desta quinta-feira (01)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 21:49

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 21:49

Mancha na praia ao lado do Iate Clube, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Internauta
Uma mancha no mar assustou quem passou pela praia que fica ao lado do Iate Clube, na Praia do Canto, em Vitória. Um internauta do Gazeta Online fez o registro no início da manhã desta quarta-feira (31).
Segundo o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, uma lancha do monitoramento costeiro esteve na praia por volta das 17 horas, e não constatou nada de diferente nem percebeu mancha na água. No entanto, uma nova vistoria deve ser feita na manhã desta quinta-feira (1).
Mancha na praia ao lado do Iate Clube, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Internauta

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