Bloco pós-carnaval realizado no Triângulo das Bermudas, em Vitória, não tinha autorização da prefeitura Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Vitória quer punir com multas os comerciantes que incentivaram a realização de dois blocos carnavalescos que aconteceram sem autorização, na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, no último sábado. A alegação é de que alguns donos de bares incentivaram a aglomeração de pessoas com a instalação de refrigeradores próximo às calçadas para a venda de bebida alcoólica.

Temos fotos de estabelecimentos comerciais com vários freezers na calçada sabendo que teria um grande movimento. São pessoas que lucram com isso, que deram todo incentivo para que houvesse a aglomeração, disse o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota.

Além dos comerciantes, a prefeitura quer identificar os organizadores dos blocos nas redes sociais. Para que isso seja possível, anunciou que vai solicitar à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a atuação de sua equipe de inteligência. Os responsáveis poderão ser multados pelos danos ao patrimônio público causados.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura quer punir comerciantes por vender bebida a blocos ilegais

O secretário destaca a atuação de grupos com interesses financeiros na realização dos blocos e, por isso, a justificativa da cobrança. Não podemos proibir que as pessoas se reúnam. Acontece que observamos que há grupos lucrando, e provocando com esses blocos danos ao patrimônio público. Nada mais justo fazer uma cobrança de reparação.

DANOS

Os prejuízos provocados pelo desfile irregular de blocos na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, foram de R$ 35.187,53.

Segundo a Secretaria Central de Serviços da prefeitura, houve depredação de paisagismo, bancos, canteiros e papeleiras, sendo necessários serviços de lavagem e desinfecção de vias, operação de transbordo e atuação de equipes de serviços complementares. A Prefeitura de Vitória avisa que a conta dos prejuízos será enviada aos organizadores do evento, diz a nota enviada pela administração.

"RESPONSABILIDADE É DA PREFEITURA"

O presidente da Associação de Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, disse desconhecer a instalação dos refrigeradores durante a realização dos blocos. Afirmou que as ações irregulares foram de vendedores ambulantes que atuaram de forma livre sem fiscalização.

O estabelecimento já tem sua estrutura no local. Não há necessidade nenhuma de colocar freezer na frente. Isso é coisa de vendedor ambulante não cadastrado, ilegal.

Ele criticou as alegações feitas pela prefeitura, que para ele são factóides. Disse ainda que não basta a administração dizer que não autorizou o evento, e sim coibir para que irregularidades não aconteçam. A responsabilidade total é da prefeitura por não fiscalizar.

Saade disse que o evento causou prejuízos aos donos de lojas que encerraram suas atividades por medo de depredação, além de bares que tiveram que concorrer com a venda dos ambulantes